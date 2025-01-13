Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Χώρισε με τη σύζυγό του μετά από 30 χρόνια ο Γκουαρδιόλα»

Διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε διαζύγιο από την Κριστίνα Σέρα μετά από 30 χρόνια

Γκουαρδιόλα: «Χώρισε με τη σύζυγό του μετά από 30 χρόνια»

Μία δύσκολη προσωπική στιγμή φέρεται να περνά ο Πεπ Γκουαρδιόλα, με διεθνή δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι πήρε διαζύγιο από την Κριστίνα Σέρα.

Ο Καταλανός προπονητής ήταν για 30 χρόνια με τη μητέρα των τριών παιδιών του, με το ζευγάρι να γνωρίζεται το 1994 και να παντρεύεται το... 2014, μετά από 20 χρόνια σχέσης.

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Πεπ και η Κριστίνα χώρισαν φιλικά και διατηρούν καλή σχέση μεταξύ τους, με την απόφασή τους αυτή να παρουσιάζεται ως κάτι που έγινε τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πεπ Γκουαρδιόλα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark