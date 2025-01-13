Γκουαρδιόλα: «Χώρισε με τη σύζυγό του μετά από 30 χρόνια»

Μία δύσκολη προσωπική στιγμή φέρεται να περνά ο Πεπ Γκουαρδιόλα, με διεθνή δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι πήρε διαζύγιο από την Κριστίνα Σέρα.



Ο Καταλανός προπονητής ήταν για 30 χρόνια με τη μητέρα των τριών παιδιών του, με το ζευγάρι να γνωρίζεται το 1994 και να παντρεύεται το... 2014, μετά από 20 χρόνια σχέσης.



Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Πεπ και η Κριστίνα χώρισαν φιλικά και διατηρούν καλή σχέση μεταξύ τους, με την απόφασή τους αυτή να παρουσιάζεται ως κάτι που έγινε τις τελευταίες εβδομάδες.

🚨 Pep Guardiola and his wife, Cristina Serra have decided separate after over 30 years together.



They made the decision to separate in December and asked their closest circle to not explain details to the press.



(Source: @sport) pic.twitter.com/elJvCuujIE January 13, 2025

