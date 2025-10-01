Το πιο δύσκολο παιχνίδι μέχρι τώρα στη σεζόν δίνει ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται στο «Emirates» από την Άρσεναλ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιλέγει να δώσει φανέλα βασικού στον Ντάνι Γκαρθία στο πλάι του Έσε στον άξονα. Κατά τα άλλα, ο Ζέλσον Μάρτινς επιστρέφει στην ενδεκάδα, η οποία δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Με διάταξη 4-2-3-1 κατεβάζει τον Ολυμπιακό ο Βάσκος τεχνικός. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Γκαρθία και Έσε στον άξονα, μπροστά τους ο Τσικίνιο και στα άκρα οι Ποντένσε, Ζέλσον. Στην κορυφή της επίθεσης ο Ελ Κααμπί.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Έσε, Γκαρθία – Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι Κουράκλης, Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ταρέμι.

Με πολλές αλλαγές η Άρσεναλ

Την απόφαση να ξεκουράσει κάποιους βασικούς πήρε ο Μίκελ Αρτέτα στην αναμέτρηση της Άρσεναλ με τον Ολυμπιακό (22:00).

Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε τον Λιούις-Σκέλι για το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Μπεν Γουάιτ για το δεξί, ενώ προτίμησε τους Μαρτινέλι και Τροσάρ για τα άκρα της επίθεσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα (4-2-3-1): Ράγια – Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούις-Σκέλι – Μερίνο, Θουμπιμέντι – Τροσάρ, Μαρτινέλι, Έντεγκαρντ – Γκιόκερες.

Στον πάγκο οι: Κέπα, Σέτφορντ, Μοσκέρα, Σάκα, Έζε, Τίμπερ, Νόργκααρντ, Νουανέρι, Καλαφιόρι, Ράις.



