Οι ουρανοί άνοιξαν στην Τρίπολη, αλλά ο Asteras AKTOR χόρευε στη βροχή και με σκόρερ τους Κρέσπι, Μπαρτόλο λύγισε τον Παναιτωλικό (2-0) για να πάρει τρίποντο πεντάδας.  

Χόρευε στην βροχή ο Asteras AKTOR και βλέπει πεντάδα!

Το εξαιρετικό φεγγάρι στο οποίο βρίσκεται επιβεβαίωσε ο Asteras AKTOR! Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη δεν μάσησε από το τρομερά δύσκολο, λόγω της κακοκαιρίας τερέν, λύγισε 2-0 τον Παναιτωλικό και ανέβηκε στην 6η θέση, ούσα στο -2 από τον πέμπτο Άρη.

Τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς νίκη για τους Αγρινιώτες που περνάνε ένα μεγάλο ντεφορμάρισμα, ενώ συνολικά δεν είχαν καλή εικόνα.

Κρέσπι και Μπαρτόλο τα γκολ των νικητών, οι οποίοι έφτασαν τις τρεις σερί νίκες και πάνε πλέον στη Λιβαδειά την επόμενη αγωνιστική, ενώ ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον ΟΦΗ.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τους γηπεδούχους ο Σάββας Παντελίδης. Στην εστία ο Παπαδόπουλος και οι Γκαρθία, Ντελί, Καστάνιο, Άλβαρες στην τετράδα της άμυνας. Αλάγκμπε, Μούμο στα χαφ, με τους Κρέσπι, Καλτσά, Μπαρτόλο στη μεσοεπιθετική τριπλέτα. Στην κορυφή της επίθεσης ο Μακέντα.
Με 3-5-2 κατέβασε τους φιλοξενούμενους ο Γιάννης Πετράκης. Κάτω από τα δοκάρια ο Τσάβες και οι Σιέλης, Παντελάκης, Στάγιτς στην τριάδα των στόπερ. Οι Μαυρίας, Νικολάου τα μπακ-χαφ, οι Κοντούρης, Λουίς, Μπουζούκης στον άξονα και ο Λαχούντ στο πλάι του Μαϊντέβατς στο δίδυμο της επίθεσης.
 

