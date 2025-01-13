Diogorossireporter: «Αντι-πρόταση της ΑΕΚ στην Γκρέμιο για Ελίασον

Σε εξέλιξη παρουσιάζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Γκρέμιο για τη μεταγραφή του Νίκλας Ελίασον.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «diogorossireporter», ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στη μέρα, αφού ο Βραζιλιάνος φέρεται αποφασισμένος να παίξει στην ομάδα της χώρας του.

Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνεται ότι «η ΑΕΚ έκανε αντιπρόταση στη διοίκηση της Γκρέμιο, για να προχωρήσει το deal», με το δημοσίευμα να παραθέτει και αριθμούς:

«Η πρόταση της Γκρέμιο ήταν 4 εκατ. ευρώ: 500.000 για τον δανεισμό και οψιόν 3,5 εκ. για το καλοκαίρι. Η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από την ΑΕΚ που ζητά 5 εκατ. ευρώ».

Κατά την ίδια πηγή, το θέμα παραμένει ανοιχτό, αφού οι επαφές των δυο ομάδων συνεχίζονται με βάση πλέον την αντι-πρόταση της «Ένωσης».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.