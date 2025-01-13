Λογαριασμός
Diogorossireporter: «Αντι-πρόταση της ΑΕΚ στην Γκρέμιο για Ελίασον

Για επαφές ΑΕΚ-Γκρέμιο με φόντο την πώληση του Ελίασον και συγκεκριμένο ποσό που αντι-πρότεινε η «Ένωση» στην αρχική προσφορά των Βραζιλιάνων κάνει λόγο η ιστοσελίδα

Ελίασον

Σε εξέλιξη παρουσιάζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Γκρέμιο για τη μεταγραφή του Νίκλας Ελίασον.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «diogorossireporter», ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στη μέρα, αφού ο Βραζιλιάνος φέρεται αποφασισμένος να παίξει στην ομάδα της χώρας του.

Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνεται ότι «η ΑΕΚ έκανε αντιπρόταση στη διοίκηση της Γκρέμιο, για να προχωρήσει το deal», με το δημοσίευμα να παραθέτει και αριθμούς:

«Η πρόταση της Γκρέμιο ήταν 4 εκατ. ευρώ: 500.000 για τον δανεισμό και οψιόν 3,5 εκ. για το καλοκαίρι. Η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από την ΑΕΚ που ζητά 5 εκατ. ευρώ».

Κατά την ίδια πηγή, το θέμα παραμένει ανοιχτό, αφού οι επαφές των δυο ομάδων συνεχίζονται με βάση πλέον την αντι-πρόταση της «Ένωσης».

