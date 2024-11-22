Super League 2: Η 10η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Λογαριασμός
Η 10η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ  

Η αγωνία κορυφώνεται με τη 10η Αγωνιστική της Super League 2. Δείτε τους αγώνες, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Δείτε το trailer:

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 15.00, η γηπεδούχος ΚΑΒΑΛΑ θα παίξει κόντρα στην Α.Ε.Λ. σε μία συναρπαστική αναμέτρηση.

Και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 12.00, η δράση ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με τον ΗΡΑΚΛΗ να διεκδικεί τους 3 βαθμούς, παίζοντας στην έδρα του με τον δυναμικό ΠΑΟΚ Β’.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

pinak

πινακας

Πηγή: skai.gr

