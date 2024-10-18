Γκουαρδιόλα: Οταν αποχωρήσω, να είναι για το καλό της Μάντσεστερ Σίτι

Το αν ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι μετά το τέλος της φετινής σεζόν, αποτελεί ένα από τα πιο... καυτά θέματα, όχι μόνο στο αγγλικό, αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το συμβόλαιο του Καταλανού προπονητή με τους πρωταθλητές ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Ιούνιο και όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιθανότερη φαντάζει η αποχώρησή του από τους «πολίτες», με τους οποίους έχει κατακτήσει τα πάντα από το 2016 μέχρι και σήμερα!

Το όνομά του ακούστηκε πολύ έντονα και για τον πάγκο της εθνικής Αγγλίας, πριν η ομοσπονδία της χώρας καταλήξει τελικά στον Τόμας Τούχελ, ενώ το μέλλον στο στη Σίτι παραμένει... αβέβαιο.

Ο ίδιος ο Γκουαρδιόλα, ρωτήθηκε ξανά από δημοσιογράφους σχετικά με το πού βρίσκεται η κατάσταση αυτή την στιγμή, απαντώντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση και προσθέτοντας ότι όταν αποχωρήσει, θέλει να είναι σίγουρος ότι θα είναι για το καλό του συλλόγου.

«Ο σύλλογος δεν μου έχει δώσει κάποιον χρονικό περιορισμό για να πάρω την απόφαση σχετικά με το μέλλον μου. Είμαι σίγουρος ότι έχουν εναλλακτικές επιλογές για όταν θα αποχωρήσω. Αυτό είναι κάτι που θα συμβεί, αργά ή γρήγορα, και ο σύλλογος πρέπει να είναι προετοιμασμένος», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Η αποχώρησή μου δεν θα είναι έκπληξη. Θα πρέπει να είμαι σίγουρος ότι όταν συμβεί, θα είναι για το καλό της ομάδας. Δεν θα καθυστερήσω την απόφασή μου αν νιώσω ότι αυτό θα κάνει κακό στην ομάδα. Και αν με ρωτήσουν την γνώμη μου σχετικά με το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης μου, θα τη δώσω, αλλά δεν θα είναι δικιά μου αυτή η απόφαση».

