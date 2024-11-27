Γκουαρδιόλα: Αποκάλυψε ότι ο ίδιος πληγώνει το πρόσωπό του με τα νύχια του

Η Μάντσεστερ Σίτι περνάει δύσκολες στιγμές τελευταία, και το ίδιο, φυσικά, και ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Οι «πολίτες» δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι με τίποτα, ακόμη και όταν προηγούνται 3-0, όπως συνέβη χθες (26/11) απέναντι στη Φέγενορντ.



Μετά το παιχνίδι, ωστόσο, εκείνο, που σόκαρε επιπρόσθετα, πέρα από το τελικό 3-3, που πέτυχαν οι τρομεροί Ολλανδοί κόντρα στους πρωταθλητές Αγγλίας, ήταν η εικόνα του Γκουαρδιόλα! Στις δηλώσεις του εμφανίστηκε με γρατσουνιές στο πρόσωπό του! Συγκεκριμένα είχε μια πληγή στη μύτη και πολλά σημάδια στο κεφάλι του.



Αργότερα, λοιπόν, στη συνέντευξη Τύπου, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Καταλανό τεχνικό για τα σημάδια και εκείνος αποκάλυψε ότι τα κάνει ο ίδιος, γιατί θέλει να βλάψει τον εαυτό του!



«Το έκανα με το δάχτυλο και το νύχι μου, ναι, θέλω να βλάψω τον εαυτό μου», απάντησε ο Γκουαρδιόλα, προτού σηκωθεί χαμογελαστός και καληνυχτίσει τους δημοσιογράφους!



Καταλαβαίνει κανείς ότι το άγχος και η πίεση έχουν χτυπήσει κόκκινο αυτό το διάστημα για τον 53χρονο κόουτς, ο οποίος πρόσφατα, θυμίζουμε, ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Μάντσεστερ Σίτι -η οποία αγνοεί τη νίκη από τις 26 Οκτωβρίου και το 1-0 επί της ουραγού της Premier League Σαουθάμπτον!

Pep Guardiola has reacted to the cuts and scratches on his face following Man City's draw with Feyenoord 🤕 pic.twitter.com/gMN8ZvXFup November 26, 2024

