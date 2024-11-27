Ταράζει τα νερά η κροατική ιστοσελίδα tportal.hr!

Σύμφωνα με δημοσίευμά τής η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και ένας εκ των βασικών υποψηφίων για τον πάγκο της είναι ο Σλάβεν Μπίλιτς.

Πρόκειται για ένα ρεπορτάζ το οποίο, φυσικά και προκαλεί εντυπώσεις, καθώς στην Ένωση δεν έχει τεθεί θέμα με τον Ματίας Αλμέιδα, παρά την πρόσφατη συντριβή στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό.

Μάλιστα το δημοσίευμα της ιστοσελίδας, αναφέρει ότι η συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών δεν είναι ανέφικτη, ενώ στο «τραπέζι» πέφτει και το όνομα του συμπατριώτη του Μπίλιτς, Ντομαγκόι Βίντα.

Θυμίζουμε ότι ο Σλάβεν Μπίλιτς έχει συνδεθεί και με άλλες ελληνικές ομάδες, ενώ τελευταία τού δουλειά ήταν η Αλ-Φατέχ της Σαουδικής Αραβίας στην οποία παρέμεινε από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι και τον περασμένο Αύγουστο.

