Ο Βασίλης Σπανούλης είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Μονακό! Λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό πως ο τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας ταξίδεψε σήμερα (26/11) στο Πριγκιπάτο και εκεί συναντήθηκε με τους Μονεγάσκους, με τους οποίους συζήτησε και συμφώνησε να αναλάβει το «τιμόνι» του συλλόγου, ήρθε και η ανακοίνωση! Μια ανακοίνωση, δε, αποθεωτική για τον Kill Bill!

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Η Μονακό είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη, ως προπονητή της ομάδας για δύο σεζόν, συν μία προαιρετική. Γνωστός για τη θρυλική του καριέρα, ο Σπανούλης, προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και σύμβολο της Ευρωλίγκας, φτάνει στο Μονακό για να οδηγήσει την ομάδα στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της.

Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν στο παρελθόν προπονητής του Περιστερίου. Ένα μέρος, όπου γνώρισε αξιοσημείωτη επιτυχία, την πρώτη του σεζόν ως προπονητής: Έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, εξασφάλισε την τρίτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League. Οι εμφανίσεις του, του χάρισαν τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς σε αυτήν τη διοργάνωση.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει κάνει μια εξαιρετική καριέρα. Κέρδισε τρεις φορές την EuroLeague και ήταν πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα το 2005. Ο Σπανούλης αναδείχθηκε MVP του Final Four της EuroLeague τρεις φορές και αναδείχθηκε MVP της σεζόν της EuroLeague. Κατείχε το ρεκόρ του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague μέχρι που το ξεπέρασε ο Μάικ Τζέιμς, τον οποίο θα προπονεί τώρα στη Μονακό. Με το παρατσούκλι Kill Bill για τα αξιοσημείωτα ένστικτά του στο γήπεδο, ο Σπανούλης ενέπνευσε γενιές παικτών.

Ως προπονητής της ελληνικής εθνικής ομάδας, οδήγησε την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά πριν χάσει από τη Γερμανία. Βασιζόμενος στην τεράστια εμπειρία και την απαράμιλλη κληρονομιά του, ο Βασίλης Σπανούλης εντάσσεται στη Μονακό με στόχο να οδηγήσει τον σύλλογο σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη μετά τη ραγδαία άνοδό του τα τελευταία χρόνια».

Τις τελευταίες ημέρες και μετά την αποχώρηση του Σάσα Ομπράντοβιτς το όνομα του Kill Bill έπαιζε δυνατά για τον πάγκο της Μονακό. Μετά το ματς της Ελλάδας απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία, την Κυριακή (24/11), ο Σπανούλης ρωτήθηκε σχετικά με το μέλλον του, αρνήθηκε, ωστόσο, ευγενικά να πει στους δημοσιογράφους το παραμικρό για τη Μονακό. Αρκέστηκε μόνο να αναφέρει «θα δούμε», σημειώνοντας ότι είναι άδικο για τα παιδιά της «γαλανόλευκης» να σταθεί στο δικό του θέμα.

Δύο ημέρες μετά, λοιπόν, ήρθε η οριστική εξέλιξη, με τον Σπανούλη να αναλαμβάνει τη Μονακό! Μάλιστα, ο 42χρονος κόουτς τα έφερε έτσι η μοίρα, που θα κάνει το ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα ως προπονητής απέναντι στον Παναθηναϊκό, την Παρασκευή, στο ΟΑΚΑ, ενώ ακολουθεί την Τρίτη το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό!

Η Μονακό θα είναι ο τρίτος προπονητικός σταθμός για τον Σπανούλη μετά το Περιστέρι και την Εθνική Ελλάδας, στην οποία, φυσικά, θα συνεχίσει να βρίσκεται, τουλάχιστον μέχρι το 2025, όταν και λήγει το τρέχον συμβόλαιό του. Άλλωστε, στις συζητήσεις μεταξύ Σπανούλη και Μονακό τονίστηκε εξαρχής από την πλευρά του πρώτου ότι βασική προϋπόθεση για να συμφωνήσει είναι να παραμείνει στον πάγκο της «γαλανόλευκης» -όπως είχε γίνει και με τον Δημήτρη Ιτούδη όταν ακόμη ήταν προπονητής στη Φενέρμπαχτσε. Οι Μονεγάσκοι δεν είχαν θέμα με αυτό και αφού τακτοποιήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες, το deal έκλεισε!

