Με πέντε διαδοχικές ήττες για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι λογικό να αισθάνεται νευρικότητα, να είναι βυθισμένος σε σκέψεις και ν’ αναζητά λύσεις στην προσπάθεια να βγει από το «σκοτάδι» στο οποίο βρίσκεται η ομάδα του αυτό το διάστημα.

Παρ’ όλα αυτά, δείχνει να επιχειρεί να τοποθετήσει το ποδόσφαιρο και το άγχος που προκαλεί αυτό, στη σωστή του διάσταση. «Οι εμπειρίες μου είναι τέτοιες που με μαθαίνουν να είμαι κάθε φορά πιο ψύχραιμος και να μην προσπαθώ ν’ αναλύσω τα πάντα γιατί θα πάει λάθος. Ορισμένες φορές φωνάζω στους παίκτες μετά τα άσχημα αποτελέσματα, αλλά το επόμενο πρωί που πίνω τον καφέ μου απορώ γιατί το έκανα. Πρέπει να είμαι ήρεμος.

Μας αξίζει η υπομονή όταν χάνουμε παιχνίδια. Δεν θέλω να υπάρχει έντονη ανησυχία. Είναι δύσκολο να υπερασπίζεσαι μια μεγάλη κληρονομιά. Ξέρω πως όταν χάνεις ενισχύονται οι αμφιβολίες γιατί έτσι είναι η δουλειά. Αν παίρνουμε νίκες, τότε παίρνουμε και τα μεγάλα λόγια και τα μεγάλα συμβόλαια. Είναι γιατί κερδίζουμε, όχι γιατί κάνουμε κάτι σπουδαίο…» είπε ο Καταλανός κόουτς των Πρωταθλητών Αγγλίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.