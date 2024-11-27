Χτίζουν σερί και επιμένουν για το comeback οι Μπακς! Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε στο Μαϊάμι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έμεινε εκτός, λόγω μικροπροβλήματος στο γόνατο, άντεξαν κόντρα στους Χιτ, βρέθηκαν στο +22, είδαν τους γηπεδούχους να επιστρέφουν και εν τέλει επικράτησαν 106-103 για το NBA Cup!

Τρομερή εμφάνιση από τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 37 πόντους, 12 ασίστ και τρία ριμπάουντ, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Έι Τζέι Γκριν που με δυο κομβικά τρίποντα στο φινάλε, ολοκλήρωσε το ματς με εννέα πόντους.

Με τον τρόπο αυτό οι Μπακς έκαναν το 3/3 στο Group B της Ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ Cup, ανεβαίνοντας παράλληλα στο 9-9.

Τα δωδεκάλεπτα: 20-31, 51-65, 80-85, 103-106

Μαϊάμι Χιτ: Μπάτλερ 23 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χάισμιθ 2, Αντεμπάγιο 16 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρόμπινσον 11 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χίρο 18 (3/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λοβ 2 (4 ριμπάουντ), Ροζίερ 17 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Λάρσον 8 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χάκεζ 2 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπερκς 2, Γέιρ 2

Μιλγουόκι Μπακς: Γκριν 9 (3/7 τρίποντα, 2 ασίστ), Πρινς 10 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Λόπεζ 13 (3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 μπλοκ), Τζάκσον 6 (9 ριμπάουντ), Λίλαρντ 37 (8/13 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 4 λάθη), Τρεντ 2 (0/4 τρίποντα), Πόρτις 11 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ράιτ 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόνατον 10 (1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Μπότσαμ 3 (1/1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.