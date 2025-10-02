Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Το εκτός έδρας σερί των Ολλανδών που… σταματάει στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε ρυθμούς... Γκόου Αχέντ Ιγκλς και θέλει να διπλασιάσει τις νίκες του στο Europa League. Αν οι «πράσινοι» πάρουν το τρίποντο στο ΟΑΚΑ, τότε θα κάνουν ένα σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι Ολλανδοί είναι μία επικίνδυνη ομάδα με πολλά τρεξίματα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή.

