Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Το εκτός έδρας σερί των Ολλανδών που… σταματάει στο ΟΑΚΑ

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού σκοράρει σε κάθε εκτός έδρας ματς τη φετινή σεζόν και μάλιστα δύο γκολ

ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε ρυθμούς... Γκόου Αχέντ Ιγκλς και θέλει να διπλασιάσει τις νίκες του στο Europa League. Αν οι «πράσινοι» πάρουν το τρίποντο στο ΟΑΚΑ, τότε θα κάνουν ένα σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι Ολλανδοί είναι μία επικίνδυνη ομάδα με πολλά τρεξίματα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή.

TAGS: Παναθηναϊκός ΟΑΚΑ Europa League
