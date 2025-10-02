Σε ένα μεταβατικό καλοκαίρι με πολλές αλλαγές στο αγωνιστικό και διοικητικό κομμάτι, η ΑΕΚ κατάφερε να πετύχει κάτι που δεν είχε ξανακάνει και ήταν τρομερά σημαντικό για το παρών και το μέλλον της: σημείωσε 3/3 προκρίσεις στα προκριματικά του UEFA Conference League, παίρνοντας το εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για να καταφέρει να ανέβει ο «δικέφαλος» το βουνό των τριών συνεχόμενων προκρίσεων χωρίς… κανονάκι, ήταν με διαφορά ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός έχοντας την εμπειρία σε ανάλογες καταστάσεις οδήγησε μέχρι το τέλος την «Ένωση» που… ανάσανε μετά τον περσινό αποκλεισμό από τη Νόα και έχει πλέον την μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια αξιόλογη πορεία, φτιάχνοντας παράλληλα και τον συντελεστή της στη βαθμολογία της UEFA.

Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν απόψε το βράδυ την Τσέλιε στη Σλοβενία (22:00) με μοναδικό στόχο το «τρίποντο», το οποίο ο Νίκολιτς θέλει και για έναν προσωπικό λόγο. Συγκεκριμένα, στις προηγούμενες τέσσερις ευρωπαϊκές του πρεμιέρες μετράει τρεις ισοπαλίες και μια ήττα, χωρίς να έχει καταφέρει ποτέ να πανηγυρίσει τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Αρχικά, τη σεζόν 14/15 στον πάγκο της Παρτιζάν η τότε ομάδα του ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Τότεναμ, ενώ μια τετραετία αργότερα με τη Βίντι ηττήθηκε στο πρώτο της ματς με 2-0 από την Μπάτε Μπορίσοφ: σε εκείνο τον όμιλο ήταν και ο ΠΑΟΚ με την ομάδα του Νίκολιτς να νικάει τους Θεσσαλονικείς με 2-0 στην Τούμπα, αλλά και στην Ουγγαρία με 1-0.

Την περίοδο 2020/21 στην τεχνική ηγεσία της Λοκομοτίβ Μόσχας ο Νίκολιτς απέσπασε ισοπαλία 2-2 στην έδρα της Σάλτσμπουργκ για την πρεμιέρα του Champions League, ενώ ένα χρόνο αργότερα στην πρώτη αγωνιστική του Europa League η ρωσική ομάδα μοιράστηκε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) με τη Μαρσέιγ.

