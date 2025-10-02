«Νομίζω ότι το έργο προχωράει με μεγάλη ταχύτητα», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

«Έχουν ολοκληρωθεί και οι γερανοί, έχουμε λύσει και όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη», όπως είπε ο κ. Δούκας, ενημερώνοντας πως αναμένεται πλέον να μπουν οι πάσσαλοι για να ξεκινήσουν η θεμελίωση με τις σχετικές χωματουργικές εργασίες.

«Είμαστε συνέχεια από πάνω, μάλιστα γίνονται πια συναντήσεις στο εργοτάξιο. Είναι μεγάλο έργο, έχει και γύρω υποδομές, όπως απαλλοτριώσεις, δρόμους χωράφια. Πρόκειται για ένα έργο που συνολικά - ιδιωτικά και δημόσια - είναι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για ένα έργο ανάπλασης, που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί η Αθήνα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

