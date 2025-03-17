Δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί για τα ξεσπάσματά του, δεν θα είναι λογικά και η τελευταία…

Για τον Τζενάρο Γκατούζο ο λόγος, που φρόντισε να πρωταγωνιστήσει σε έναν ακόμα τσακωμό με δημοσιογράφο, στο περιθώριο της ήττας της Χάιντουκ Σπλιτ με 3-0 από τη Ριέκα στο πρωτάθλημα Κροατίας.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ Γιόσκο Γέλιτσιτς ήταν εκείνος που «τα άκουσε» από τον Ιταλό τεχνικό, για κάποια σχόλια που έχει κάνει, μόλις ο δεύτερος εμφανίστηκε στο πλατό για να μιλήσει live σε μια εκπομπή!

Ακολούθως, ο Γκατούζο αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση που του έγινε από εκείνον, λέγοντάς του παράλληλα ότι μιλάει πολύ άσχημα χωρίς να δείχνει σεβασμό στο άθλημα.

Ο Κροάτης δημοσιογράφος δεν το άφησε να… περάσει αλλά, αντιθέτως, απάντησε στον 47χρονο προπονητή πως η ομάδα του αγωνίστηκε λάθος και ότι ως ξένος πρέπει εκείνος να σέβεται τη χώρα στην οποία βρίσκεται…

Μάλιστα, κάπου εκεί οι δύο άνδρες άφησαν στην άκρη την αγγλική γλώσσα και άρχισαν να τσακώνονται στα… ισπανικά, για να οξυνθούν ακόμα περισσότερο τα πνεύματα!

«Ας μιλήσουμε εδώ πρόσωπο με πρόσωπο. Είναι η τελευταία φορά που μιλάω σε εσένα στην τηλεόραση, είσαι ένα κακό άτομο, δεν μιλάω ποτέ ξανά όσο είσαι εσύ εδώ γιατί νομίζεις ότι ξέρεις τα πάντα», ήταν κάποια από τα λόγια του Γκατούζο.

