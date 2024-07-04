Ένα… χαλαρό βράδυ είχε η στο κατάμεστο ΣΕΦ και εξασφαλίζοντας τυπικά την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο του Προολυμπιακού Τουρνουά.



Στο φαληρικό γήπεδο βρέθηκε γι' ακόμη μία φορά ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος έστειλε μήνυμα συμπερίληψης για τα άτομα χωρίς όραση και στη συνέχεια μίλησε στις κάμερες για την πορεία της Ελλάδας αλλά και για τη δική του παρουσία σε αυτή την προσπάθεια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίκος Γκάλης:

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος δήλωσε:

«Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο για τα ωραία λόγια (σ.σ. τον Βαγγέλη Λιόλιο). Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτό το event. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα. Ο αθλητισμός είναι για όλους. Είναι από τα λίγα πράγματα που ενώνει όλο τον κόσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, εύχομαι να έχουμε καλή συνεργασία. Ο αθλητισμός είναι για όλα τα παιδιά, για όλο τον κόσμο».«Πιστεύω ότι έχουμε μία καλή ομάδα. Θέλω να πιστέψω ότι είμαστε το φαβορί για να προκριθούμε και μετά έχει ο Θεός να δούμε σιγά σιγά μέχρι το επόμενο».«Είναι πολύ συγκλονιστικό που βρίσκομαι ξανά σε αυτό το γήπεδο, σαν να ήμουν εδώ χθες. Το χαρήκαμε όλοι».«Έχουμε μάθει τον Έλληνα να αγαπάει το μπάσκετ. Έχει μπει στο πετσί του. Εγώ θέλω, όπως όλοι να ξαναζήσουμε κάθε χρόνο μεγάλες στιγμές».«Σήμερα μαζί μας έχουμε για ακόμα μία φορά τον Νίκο Γκάλη. Ο Νίκος Γκάλης είναι αυτός, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε, ότι όλοι εδώ στο γήπεδο βρισκόμαστε εξαιτίας του. Άνοιξε δρόμους για το ελληνικό μπάκσετ να φτάσει ψηλά. Άνοιξε δρόμους στο ελληνικό μπάσκετ να πάει στην Ευρώπη.Αυτή τη στιγμή ο Νίκος Γκάλης πέρα από πρεσβευτής του ελληνικού μπάσκετ σε όλο τον κόσμο, είναι πρεσβευτής της Ελληνικής Ομοσπονδίας σε όλες τις δράσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έτσι λοιπόν σήμερα είχαμε τη μεγάλη χαρά να μπορέσουμε να είμαστε μαζί με παιδιά και ανθρώπους με προβλήματα όρασης και στο κομμάτι της ένταξης, της συμπερίληψης, ο Νίκος μας δείχνει τον δρόμο, το μπάσκετ να μπει μέσα στην κοινωνία.Νίκο, εκφράζοντας αυτή τη στιγμή το ελληνικό μπάσκετ, σε ευχαριστούμε, όχι μόνο που το πήγες μπροστά σε όλη την Ευρώπη, αλλά που το βάζεις σε κάθε σπίτι και φέρνεις όλους τους ανθρώπους να μπουν μέσα στο μπάσκετ, να το αγκαλιάσουν».

