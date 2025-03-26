Επτάψυχος... επτάστερος, τέζαρε τη Μακάμπι από το -15

Και πώς να χάσει το πλεονέκτημα αυτός ο Παναθηναϊκός; Παρά τους πολλούς τραυματισμούς και το γεγονός ότι βρέθηκε στο -15 στην τέταρτη περίοδο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε ψυχικά αποθέματα πρωταθλήτριας Ευρώπης, νίκησε 99-92 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη «Χάλα Πιονίρ» του Βελιγραδίου και είναι πλέον μία «ανάσα» από το πλεονέκτημα έδρας!

Πράγματι, το «τριφύλλι» ανέβηκε στο 20-11, παραμένει μόνο του στην τρίτη θέση, και έχει δύο εντός έδρας ματς στις επόμενες τρεις αγωνιστικές ώστε να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, αρχής γενομένης από το ματς με την Παρί στο ΟΑΚΑ την Παρασκευή (28/03, 21:15).

Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, η Μακάμπι ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και διατηρούσε διαρκώς ένα καλό προβάδισμα, το οποίο έφτασε μέχρι το +15 στην τέταρτη περίοδο (82-67). Από εκεί και πέρα, όμως, ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα 18-0 επιμέρους σκορ, βρήκε τεράστια σουτ από Κέντρικ Ναν, Λορέντζο Μπράουν, Ντίνο Μήτογλου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, και κατάφερε να πάρει το παιχνίδι!

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ναν, που έκανε μεγάλο παιχνίδι με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 5/10 τρίποντα. Εξαιρετικός ο Ερνανγκόμεθ με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, καθοριστικός για τρίτο σερί ματς ο Μπράουν με 14 πόντους, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Βοήθησε με 13 πόντους ο Γουένιεν Γκέιμπριελ, 12 πόντοι και 5 ρμπάουντ για τον Ντίνο Μήτογλου.

Από πλευράς Μακάμπι, που είδε το σερί τεσσάρων νικών να λαμβάνει τέλος και έπεσε στο 10-21, σπουδαίο ματς με 21 πόντους έκανε ο Λίβαϊ Ράντολφ, ενώ 15 πόντους μέτρησε ο Τζέικ Κοέν, 12 ο Ρόμαν Σόρκιν, και από 11 οι Ταμίρ Μπλατ και Τρέβιον Γουίλιαμς. Δεν αγωνίστηκαν Ματίας Λεσόρ, Ομέρ Γιουρτσεβέν, Μάριους Γκριγκόνις, Τζέντι Όσμαν και Ιωάννης Παπαπέτρου για τον Παναθηναϊκό και Τζέιλεν Χορντ, Χασιέλ Ριβέρο, Μαριάλ Σαγιόκ για τους γηπεδούχους.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με καλάθι του Γκέιμπριελ (0-2), ενώ ο Ράντολφ κάρφωσε για τους γηπεδούχους για το 2-2. Ένα κάρφωμα του Γκέιμπριελ και ένα λέι απ του Μπράουν διαμόρφωσαν το 4-6 για τους «πράσινους», με το παιχνίδι να πηγαίνει από νωρίς σε υψηλό ρυθμό. Ο Γουίλιαμς ευστόχησε σε χουκ και ο Μήτογλου σε σουτ μέσης απόστασης για το 6-8. Ο εξαιρετικός στο ξεκίνημα Γκέιμπριελ κάρφωσε μετά την ασίστ του Ναν (8-10), πριν ο Μήτογλου πετύχει γκολ φάουλ για το 8-13. Ο Ναν μοίραζε τη μία ασίστ μετά την άλλη και ο Καλαϊτζάκης έβαλε λέι απ (8-15), με τον Μπλατ να βάζει το πρώτο τρίποντο του αγώνα για το 11-15. Σόρκιν και Ναν αντάλλαξαν καλάθια (13-17), με τον Αμερικανό γκαρντ να σκοράρει το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού για το 13-21. Ο Κλαρκ με τρίποντο στον αιφνιδιασμό μείωσε (16-22), με τον Ναν να βάζει δύο βολές για το 16-24. Ο Γουίλιαμς με τρίποντο από την κορυφή διαμόρφωσε το 19-24 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο ΝτιΜπαρτολομέο ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (22-24), ενώ λίγο αργότερα έβαλε κι άλλο για την ισοφάριση σε 25-25. Ο Ναν «ξεκόλλησε» τον Παναθηναϊκό με δύο βολές (25-27), όμως ο Ράντολφ με βολές και ο Κοέν με τρίποντο έβαλαν μπροστά τη Μακάμπι με σκορ 30-27. Ο Χουάντσο μείωσε από τη γραμμή (30-29), όμως ο Γουίλιαμς ευστόχησε δύο φορές από τη γραμμή και ο Μπλατ έβαλε δύσκολο καλάθι για το 34-29. Ο Κοέν έφερε τη διαφορά στο +7 (36-29), με τον Ναν να βάζει τρίποντο και τον Μπράουν να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 36-35 και την αντίδραση των «πράσινων». Ο Μένκο επανέφερε τη Μακάμπι στο +5 (40-35), με το κλέψιμο του Χουάντσο και το λέι απ του Σλούκα να διαμορφώνουν το 40-37. Ο Ναν με τρίποντο μείωσε, όμως ο Γιοκουμπάιτις απάντησε με δίποντο για το 44-40. Ο Ναν κάρφωσε στον αιφνιδιασμό, ο Ράντολφ έβαλε τρεις βολές και το ημίχρονο έληξε 47-42.

Στο δεύτερο μέρος, Μπράουν και Σόρκιν αντάλλαξαν καλάθια, ενώ ο Χουάντσο μείωσε με τρίποντο σε 49-47. Ο Ισπανός στάθηκε άτυχος καθώς πέτυχε αυτοκαλάθι (51-47), πήρε όμως το… αίμα του πίσω με δύο βολές για το 51-49. Ο Κοέν σκόραρε από κοντά, ενώ ο Γουίλιαμς με διπλή προσπάθεια διαμόρφωσε το 55-49. Ένα γκολ φάουλ του Ράντολφ και ένα τρίποντο του Μπλατ έδωσαν στη Μακάμπι αέρα 10 πόντων (61-51), με τον Γκέιμπριελ να δίνει μία λύση γράφοντας το 61-53 με λέι απ. Ο Ναν πήγε στη γραμμή και ευστόχησε (61-55), πριν ο Μπλατ βάλει τρίποντο για το 66-57. Ο Κοέν έβαλε δύο βολές, ενώ ο Γκέιμπριελ βρήκε καλάθι από κοντά για το 68-59. Ο Σλούκας έκλεψε και σκόραρε, όμως ο ΝτιΜπαρτολομέο ευστόχησε σε τρίποντο για το 71-61. Ο αρχηγός των «πράσινων» μείωσε από τη γραμμή (71-63), με τον Σαμοντούροφ να βάζει τους πρώτους του πόντους για το 71-65. Τα χαμένα ριμπάουντ πλήγωσαν και πάλι τον Παναθηναϊκό, που είδε τη Μακάμπι να ξεφεύγει με +10 (75-65) χάρη σε συνεχόμενα καλάθια του Κοέν. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 78-67 με δύσκολο τρίποντο του Ράντολφ.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Κλαρκ πήγε μέχρι το καλάθι και ανέβασε κι άλλο τη διαφορά, πριν ο Σόρκιν σκοράρει από κοντά για το 82-67. Ο Ερνανγκόμεθ έδωσε λύση με τρίποντο (82-70), πριν ο Ναν βάλει ένα ακόμη για το 82-73. Ο Χουάντσο με φόλοου μείωσε κι άλλο, έκανε τάπα στην άλλη πλευρά, και ο Μήτογλου με λέι απ έφερε το ματς στο 82-77. Ο Ερνανγκόμεθ μείωσε με τρίποντο στο καλάθι, ενώ ο Μπράουν έβαλε μπροστά τον Παναθηναίκό με σουτ από τη γωνία (82-83). Ο Γιοκουμπάιτις έβαλε τέλος στο σερί των «πράσινων», που σταμάτησε στο 18-0 (84-85), πριν ο Σόρκιν ισοφαρίσει σε 86-86. Ο Γιοκουμπάιτις και ο Ράντολφ έφεραν τη Μακάμπι στο +4 (90-86), όμως ο Μήτογλου έδωσε λύση με τρίποντο για το 90-89. Ο Ναν έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό (90-92), με τον Μπράουν να κλέβει και να σκοράρει για το 90-94. Ο Χουάντσο έβαλε καθοριστικό μακρινό σουτ (92-97), ο Ναν έκλεψε την μπάλα και ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το μεγάλο διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 47-42, 78-67, 92-99

