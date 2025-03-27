Ο «ποδοσφαιρικός υπολογιστής» βλέπει την Εθνική στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Η Εθνική Ομάδα κάνει την επανεκκίνησή της, αλλά και σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Η νέα εποχή ξεκίνησε με τον Μίχαελ Σκίμπε, ακολούθησε η βελτίωση μέσα από τα περάσματα των Τζον Φαν’τ Σχιπ και Γουστάβο Πογέτ, ενώ πλέον με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς δείχνει να βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση των τελευταίων ετών. Αν συνυπολογίσουμε και το άφθονο ταλέντο που υπάρχει πλέον στο ρόστερ και τους ποδοσφαιριστές που ακολουθούν, τα ακόμη καλύτερα φαίνεται πως δεν έχουν έρθει.



Η άνοδος στη League A του Nations League ήταν ένα επιστέγασμα για τη γαλανόλευκη, ενώ πλέον μέσα από τα προκριματικά και τον όμιλο με Δανία, Σκωτία και Λευκορωσία η Ελλάδα θα διεκδικήσει την επιστροφή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Την επιστροφή της δηλαδή σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 12 έτη!

Το «Football Meets Data» έκανε μια πρώτη πρόβλεψη για το επόμενο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής.



Με επτά ομάδες να έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς ως συνδιοργανώτριες και Αργεντινή, Ιαπωνία, Ιράν, Νέα Ζηλανδία μέσα από τα προκριματικά των Ηπείρων τους), η γνωστή ιστοσελίδα υπολογισμού δεδομένων στο ποδόσφαιρο επιχειρεί μια τολμηρή προσέγγιση για τις 48 συμμετέχουσες.



Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η Ελλάδα , η οποία σύμφωνα με την εν λόγω εφαρμογή θα προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέσα από τα playoffs. Τερματίζοντας δηλαδή 2η πίσω από τη Δανία στον όμιλο. Με τον ίδιο τρόπο θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο τουρνουά και οι Τουρκία, Σερβία, Νορβηγία, Βενεζουέλα και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όντας οι 6 από τις 12 ομάδες που θα αποτελέσουν το 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Οι άλλες μισές είναι σύμφωνα με την πρόβλεψη οι Νέα Ζηλανδία, Ονδούρα, Γκάνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία.

Στα άλλα τρία γκρουπ δυναμικότητας, τα πράγματα δείχνουν πιο ξεκάθαρα σύμφωνα με την ιστοσελίδα. Στο 1ο βρίσκονται οι ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς που θα συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ σε ενάμιση χρόνο από τώρα. Η Αργεντινή θα βρεθεί στο ίδιο γκρουπ, όπως και οι Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Βραζιλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Ιταλία.



Στο 2ο γκρουπ θα είναι οι Γερμανία, Κροατία, Μαρόκο, Ουρουγουάη, Κολομβία, Ιαπωνία, Ιράν, Σενεγάλη, Ελβετία, Δανία, Αυστρία και Νότια Κορέα.



Όσον αφορά το 3ο γκρουπ αυτό αναμένεται να αποτελεί από Εκουαδόρ, Αυστραλία, Αίγυπτος, Παναμάς, Αλγερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Παραγουάη, Τυνησία, Καμερούν, Κόστα Ρίκα, Νότιος Αφρική και Ουζμπεκιστάν.



Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 θα συμμετάσχουν 48 ομάδες, αντί για 32 που συμμετείχαν σε προηγούμενες διοργανώσεις και θα διεξαχθούν συνολικά 104 αγώνες, ενώ 16 πόλεις των τριών χωρών που προαναφέρθηκαν θα φιλοξενήσουν τα ματς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.