Δήλωση - βόμβα με την οποία παίρνει ξεκάθαρη απόσταση από αυτή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του.

Ο Ασράφ Χακίμι σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται την απόφαση της αφρικανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου για την απονομή του τροπαίου του Κόπα Άφρικα στο Μαρόκο στο οποίο είναι αρχηγός.

Μάλιστα δεν έμεινε εκεί. Υπογράμμισε ότι το τρόπαιο χάθηκε στον αγωνιστικό χώρο εκεί που δόθηκε η ευκαιρία να κατακτηθεί από εκείνον και τους συμπαίκτες του, τους οποίους και κάλεσε να κάνουν το ίδιο με εκείνον και να αρνηθούν την απόφαση.

«Η μητέρα μου, μου είπε να αρνηθούμε το τρόπαιο του Κόπα Αφρικα. Επίσημα δηλώνω ότι δεν δέχομαι την απονομή του τροπαίου σε εμάς, και ελπίζω και οι συμπαίκτες μου να πράξουν το ίδιο. Είχαμε την ευκαιρία μας να το κατακτήσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε», ανέφερε ο Χακίμι.

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές νικάς, κάποιες χάνεις. Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια και άξιζε τη νίκη. Θα ήταν άδικο να χαλάσουμε τη χαρά τους μετά την σκληρή δουλειά τους στον αγωνιστικό χώρο», ανέφερε και συνέχισε:

«Σέβομαι την απόφαση αλλά αρνούμαι επίσημα την απονομή. Δεν κερδίσαμε το τρόπαιο του 2025. Η Σενεγάλη το έκανε και την συγχαίρω για ακόμη μια φορά».

