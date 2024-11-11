Γιοβάνοβιτς: Αυτή η Εθνική δείχνει να αντιπροσωπεύει τους Έλληνες

Την πεποίθηση πως οι παίκτες του θα κάνουν τα πάντα ώστε να πάρουν το αποτέλεσμα απέναντι στην Αγγλία, το οποίο θα σημάνει και την εξασφάλιση της πρωτιάς στον όμιλο, εξέφρασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο τεχνικός της Εθνικής τόνισε πως το εν λόγω ματς θα είναι δυσκολότερο από εκείνο στο Γουέμπλεϊ, ενώ για το sold-out σε λίγες ώρες σημείωσε πως αυτή η έκδοση της Ελλάδας δείχνει να αντιπροσωπεύει, με τα όσα κάνει στο χορτάρι, τους φιλάθλους.

«Προερχόμαστε από τέσσερα καλά αποτελέσματα και το παιχνίδι με την Αγγλία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού μέσα από αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πρώτη θέση στο γκρουπ. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, ίσως πιο δύσκολο και από το πρώτο στο Γουέμπλεϊ. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που την ομάδα μας βολεύουν και τα δύο αποτελέσματα, αλλά σαν Εθνική ομάδα και με τα όσα έχουμε κάνει ως τώρα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε ένα πολύ ποιοτικό παιχνίδι και να προσπαθήσουμε για πολλούς και διάφορους λόγους να πάρουμε τη νίκη», είπε αρχικά.

Για το sold-out στο ματς με την Αγγλία στο ΟΑΚΑ: «Το περιμέναμε μετά από αυτά τα αποτελέσματα που κάναμε, με την Αγγλία στο Λονδίνο και με την Ιρλανδία στην Αθήνα. Δεν μπορούσα να φανταστώ επειδή μιλάμε για ματς εθνικής ομάδας ότι αυτό μπορεί να γίνει σε 7-8 ώρες. Αυτό δείχνει το πάθος των Ελλήνων για το ποδόσφαιρο, δείχνει τη μεγάλη εμπιστοσύνη που έχουν απέναντι στην Εθνική ομάδα και αυτό που δείχνει στο γήπεδο τους αντιπροσωπεύει σαν φιλάθλους. Ξέρουμε ότι θα έχουμε ένα έξτρα κίνητρο πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή και οι παίκτες μου δικαιούνται αυτό το βράδυ και μία τέτοια υποστήριξη, με βάση όλων αυτών που παρουσίασαν μέχρι τώρα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα για να φύγουν πάλι περήφανοι από το γήπεδο».

