«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή- Απόψε στις 22:00

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ», η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Απόψε: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, η αθέατη πλευρά. Σχολιάζουν ο προπονητής Νίκος Καρούλιας, ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Κωνσταντινέας και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Θέμα: Που οδηγείται η αντιδικία Μαρινάκη – Καρυπίδη. Στο studio, ο πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Ανδρέας Μαλάτος.

Αποκάλυψη: Οι διαπιστεύσεις της εγκληματικής οργάνωσης πριν τη δολοφονία Λυγγερίδη. Αναλύει η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.