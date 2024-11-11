«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή- Απόψε στις 22:00

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ», η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.
Απόψε: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, η αθέατη πλευρά. Σχολιάζουν ο προπονητής Νίκος Καρούλιας, ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Κωνσταντινέας και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.
Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.
Θέμα: Που οδηγείται η αντιδικία Μαρινάκη – Καρυπίδη. Στο studio, ο πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Ανδρέας Μαλάτος.
Αποκάλυψη: Οι διαπιστεύσεις της εγκληματικής οργάνωσης πριν τη δολοφονία Λυγγερίδη. Αναλύει η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.
Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.