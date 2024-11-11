Λογαριασμός
Nations League: Έτοιμη για τον «τελικό» με Αγγλία η Εθνική - Το καλοσώρισμα του Γιοβάνοβιτς στον Μουζακίτη

Η Εθνική ομάδα συγκεντρώθηκε εν όψει των δύο τελευταίων αγώνων για το Nations League με Αγγλία και Φινλανδία - Η αποστολή της ομάδας

Γιοβάνοβιτς με Μουζακίτη

Την πρώτη της συγκέντρωση εν όψει του «τελικού» της Πέμπτης με την Αγγλία στο ΟΑΚΑ και του αγώνα με τη Φινλανδία εκτός έδρας που ακολουθεί την Κυριακή έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας η Εθνική ομάδα.

Κεντρικό πρόσωπο ο… νεοσύλλεκτος Χρήστος Μουζακίτης, με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να καλωσορίζει τον 17χρονο μέσο του Ολυμπιακού, που κλήθηκε για πρώτη φορά.

Η γαλανόλευκη θα αρχίσει προπονήσεις το απόγευμα, ενώ το πρώτο μεγάλο ραντεβού είναι την Πέμπτη στις 21:45 και έχει γίνει εδώ και μέρες sold out. Την Κυριακή το παιχνίδι στο Ελσίνκι θα αρχίσει στις 19:00.

Η ελληνική ομάδα με νίκη εξασφαλίζει και με ισοπαλία αγκαλιάζει την πρώτη θέση του ομίλου και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την δεύτερη ευκαιρία της συμμετοχής στα μπαράζ για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026, εφόσον δεν καταφέρει να περάσει στα τελικά μέσω των προκριματικών.

Οι κληθέντες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Ανδρέας Ντόη, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Χρήστος Μουζακίτης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, Γιώργος Μασούρας, Δημήτρης Πέλκας, Χρήστος Τζόλης, Τάσος Μπακασέτας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Δουβίκας.

