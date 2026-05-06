Γιουβέντους: Ενισχύεται στο τέρμα με τον Άλισον Μπέκερ

Ο δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα μέσω social media ενημερώνει για την εξέλιξη στην καριέρα του Άλισον Μπέκερ και για το deal στο οποίο έφτασε εκείνος με τη Γιουβέντους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο δημοφιλής ρεπόρτερ, ο γκολκίπερ της Λίβερπουλ - που έχει ακόμα συμβόλαιο έως το 2027 - έχει καταφέρει να δώσει τα χέρια με τους ανθρώπους της Γιουβέντους έναντι συμβολαίου έως το 2029, με απολαβές 5 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Οι «μπιανκονέρι» θα προσπαθήσουν ν’ αποσπάσουν τη συγκατάθεση του κλαμπ του λιμανιού για να μετακινηθεί ο Άλισον στο Τορίνο, ωστόσο, ο Σκίρα τονίζει πως οι πρωταθλητές – για λίγο καιρό ακόμα – Αγγλίας, δεν έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν με τον τερματοφύλακά τους.

