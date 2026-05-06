«Επανήλθε στο προσκήνιο για τη Ρόμα το όνομα του Τζόλη»

Ιταλικό δημοσίευμα κάνει λόγο για νέες σκέψεις του Γκασπερίνι στη Ρόμα για τον Χρήστο Τζόλη, με τον Έλληνα εξτρέμ να φέρεται πως προτάθηκε στους «τζαλορόσι»

Τζόλης

Η Il Messaggero αναφέρει ότι ο Χρήστος Τζόλης προτάθηκε στη Ρόμα και με αυτό τον τρόπο το όνομά του έπεσε πάλι στο τραπέζι για το κλαμπ της αιώνιας πόλης.

Όπως τονίζεται στο εν λόγω Μέσο, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε απασχολήσει τις σκέψεις του Γκασπερίνι από το περασμένο καλοκαίρι και αυτή τη στιγμή κοστολογείται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, φέρεται να έχει μπει στη λίστα των Ρωμαίων και ο Κρισένσιο Σάμερβιλ της Γουέστ Χαμ, ειδικά αν τα «σφυριά» φέτος αποχαιρετήσουν την Premier League.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Χρήστος Τζόλης
