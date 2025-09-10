Γιουρτσεβέν: «Είμαστε πιο έτοιμη ομάδα-Σημαντικό να σταματήσουμε τον Αντετοκούνμπο»

Ομάδα πιο έτοιμη από την Ελλάδα για να βρεθεί στον τελικό του Ευρωμπάσκετ χαρακτήρισε την Τουρκία ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, εν όψει του μεγάλου ημιτελικού του Ευρωμπάσκετ την Παρασκευή (21:00).

«Όλοι αισθάνονται έτοιμοι και είναι πολύ συγκεντρωμένοι στον αγώνα με την Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουν ότι o τελικός είναι ο στόχος μας. Όποιος είναι σε καλύτερη φόρμα και έχει καλύτερο ρυθμό θα κερδίσει. Θεωρώ ότι είμαστε μια πιο έτοιμη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μην χάσουμε την αμυντική μας αντοχή. Η πρόκριση στον τελικό είναι η προτεραιότητα όλων», τόνισε ο σέντερ του Παναθηναϊκού μιλώντας σε τουρκικά ΜΜΕ.

«Το να σταματήσουμε τον Γιάννη θα είναι ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας. Έχουμε κι εμείς όμως ισχυρά όπλα που πρέπει να σταματήσουν. Έχουμε πάρει πολλά από το παιχνίδι του Σενγκούν μέχρι στιγμής. Έχουμε επίσης πάει καλά μέχρι τώρα στα τρίποντα. Η επιθετική δύναμη του Σενγκούν και οι γωνίες που δημιουργεί ο Λάρκιν για εμάς μας βοηθούν πολύ», πρόσθεσε ο Γιουρτσεβέν.

