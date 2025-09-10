Σιπάχι: «Πολύ δύσκολο το παιχνίδι με την Ελλάδα»

Ο Κενάν Σιπάχι βλέπει ως ιστορική ευκαιρία για την Τουρκία τον ημιτελικό απέναντι στην Ελλάδα για το Ευρωμπάσκετ.

«Το πιο σημαντικό παιχνίδι έρχεται, γιατί θέλουμε να παίξουμε στον τελικό. Δεν έχουμε πετύχει ακόμα τον στόχο μας. Απομένουν μόνο 40 λεπτά. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία», τόνισε μιλώντας στα ΜΜΕ της χώρας του ο 30χρονος Τούρκος γκαρντ της Μπαχτσεσεχίρ και πρόσθεσε:

«Οι αδερφοί Αντετοκούνμπο κυνηγούν πολλά μπλοκ. Έχουμε καλύτερους σουτέρ. Νομίζω ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη ομάδα σε αυτό το τουρνουά που θα μπορούσε να θεωρηθεί πιο έμπειρη από εμάς. Πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή τη σκληράδα. Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Λόγω του Σενγκούν, έχουμε όλοι πολλά ελεύθερα σουτ. Κάποιες ομάδες μπορούν να πάρουν ρίσκα παίζοντας με βοήθειες απέναντι στους Σενγκούν και Λάρκιν. Η Ελλάδα θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμά τους. Ας ελπίσουμε ότι θα βάλουμε σουτ. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν, ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί έτσι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.