Ο Άρης δέχθηκε κρούση από την Αλ Σαμπάμπ για τον Λορέν Μορόν, αλλά όπως… έφτασε η πρόταση στα γραφεία της ομάδας, με την ίδια αμεσότητα απορρίφθηκε και οι «κίτρινοι» συνεχίζουν ανεπηρέαστοι τη ζωή τους.

Οι Σαουδάραβες έδιναν 2,5 εκατομμύρια για τον Ισπανό φορ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με τον Θόδωρο Καρυπίδη να καθιστά ξεκάθαρο πως τα χρήματα ήταν ελάχιστα για να προκληθεί κενό στη γραμμή κρούσης και να φύγει ο παίκτης.

