Ανησυχία στον Παναθηναϊκό με τον τραυματισμό του Ντέσερς

Εξαιτίας ενός προβλήματος στο μηρό έμεινε εκτός αποστολής από το ματς της Νιγηρίας κόντρα στην Ουγκάντα ο φορ του Παναθηναϊκού, Σίριλ Ντέσερς.

Προφανώς επικρατεί ανησυχία στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Νιγηρία, ο φορ του «τριφυλλιού» έμεινε εκτός από το παιχνίδι των «σούπερ αετών» κόντρα στην Ουγκάντα, λόγω ενός προβλήματος στον μηρό.

Όπως τονίζεται αύριο Τετάρτη (31/12) ο Ντέσερς θα κάνει μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, με τον 31χρονο να έχει ταλαιπωρηθεί φέτος από αρκετούς τραυματισμούς που τον έχουν αφήσει εκτός.

Με τους «πράσινους» έχει αγωνιστεί μόλις σε οκτώ παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας καταφέρει να σκοράρει τρία τέρματα.

