Απίστευτες εικόνες εκτυλίχτηκαν σε αγώνα kickboxing στη Σερβία, όπου ο Έλληνας αθλητής Γιάννης Τσουκαλάς κέρδισε τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα.

Αμέσως μετά τη νίκη του, μπήκαν στο ρινγκ περίπου 50 άτομα, υποστηρικτές του Σέρβου αθλητή και άρχισαν να του επιτίθενται και να τον χτυπούν άγρια, με αποτέλεσμα ο Έλληνας αθλητής να μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Σερβίας, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

Δείτε τα σοκαριστικά στιγμιότυπα:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.