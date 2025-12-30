Λογαριασμός
Απίστευτες εικόνες σε αγώνα kickboxing στη Σερβία – 50 άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και ξυλοκόπησαν Έλληνα αθλητή

Ο Έλληνας αθλητής Γιάννης Τσουκαλάς κέρδισε τον Σέρβο αντίπαλό του και οπαδοί του εισέβαλαν στο ρινγκ και τον ξυλοκόπησαν 

Σερβία

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχτηκαν σε αγώνα kickboxing στη Σερβία, όπου ο Έλληνας αθλητής Γιάννης Τσουκαλάς κέρδισε τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα.

Αμέσως μετά τη νίκη του, μπήκαν στο ρινγκ περίπου 50 άτομα, υποστηρικτές του Σέρβου αθλητή και άρχισαν να του επιτίθενται και να τον χτυπούν άγρια, με αποτέλεσμα ο Έλληνας αθλητής να μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Σερβίας, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. 

Δείτε τα σοκαριστικά στιγμιότυπα: 

