Δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την πρόκριση χθες της εθνικής ομάδας μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Αμέσως μόλις σφύριξε το τέλος του αγώνα ο διαιτητής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τα παιδιά του αγκαλιά, έκατσε σε ένα κάθισμα και ξέσπασε σε κλάματα με τον έναν εκ των γιων του να είναι μπροστά του κρατώντας ένα «εισιτήριο» για το Παρίσι.

«Ποτέ δεν μπορούσα να κρυφτώ. Ραντεβού στο Παρίσι #Atoutaler» έγραψε λίγες ώρες αργότερα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην πρώτη του ανάρτηση στο Instagram .

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος κόντρα στην Κροατία στον μεγάλο τελικό, πετυχαίνοντας συνολικά 23 πόντους, μαζεύοντας 8 ριμπάουντ αλλά και δίνοντας παράλληλα 3 ασίστ στους συμπαίκτες του.

Η εικόνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεσπάει μετά το τέλος του προολυμπιακού τουρνουά αποθεώθηκε από τη FIBA, το ΝΒΑ και τους Μιλγουόκι Μπακς που αναδημοσίευσαν το σχετικό βίντεο με τον "Greek Freak" να είναι εμφανώς συγκινημένος για την μεγάλη αυτή νίκη της Εθνικής.





Πηγή: skai.gr

