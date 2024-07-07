Το ελληνικό μπάσκετ είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια! Η Εθνική ομάδα έκαμψε την αντίσταση της σκληροτράχηλης Κροατίας με 80-69 στον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά στο κατάμεστο ΣΕΦ και τσέκαρε το εισιτήριο για το Παρίσι και τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού για πέμπτη φορά στην ιστορία της.



Μαέστρος της «επίσημης αγαπημένης» ο Νικ Καλάθης με 14 πόντους, 11 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Πολύ καλή δουλειά από Γιάννη Αντετοκούνμπο (23π.-8 ριμπ.) και Γιώργο Παπαγιάννη (19π.-58 τρίποντα) με όλους τους διεθνείς να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην άμυνα, που στο δεύτερο ημίχρονο ήταν από ατσάλι.



Με Καναδά, Αυστραλία και το νικητή του Προολυμπιακού Τουρνουά της Βαλένθια (Ισπανία ή Μπαχάμες) στον όμιλο των Ολυμπιακών Αγώνων η Ελλάδα, με το τουρνουά να ξεκινά στις 27 Ιουλίου.

Το ματς

Γουόκαπ, Καλάθης, Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο και Παπαγιάννης συνέθεσαν την πρώτη πεντάδα της Εθνικής απέναντι σε Σμιθ, Μ. Ντρέζνιακ, Χεζόνια, Σάριτς και Ζούμπατς. Με τους ψηλούς της σκόρερ στο ξεκίνημα και το τρίποντο του Καλάθη η ελληνική ομάδα είχε ένα μικρό προβάδισμα (12-9), που όμως εξανεμίστηκε χάρη στην ευκολία με την οποία σφυρίζονταν φάουλ υπέρ των Κροατών. Παπαγιάννης και Παπανικολάου φορτώθηκαν γρήγορα με δύο και η «χρβάτσκα» με τρίποντο του Σάριτς έφτασε στο +4 (14-18). Ένα προσωπικό 5-0 του Παπαγιάννη και το τρίποντο ΚΑΙ φάουλ του Λαρεντζάκη αποτέλεσαν την ηχηρή απάντηση της Εθνικής για το 22-20.

Με τον Αντετοκούνμπο να δίνει λύσεις, τον Παπαγιάννη να συνεχίζει το… βιολί του από μακριά (3/3 τρίποντα) και τον Τολιόπουλο να παίρνει το όπλο του, η Ελλάδα ανάσανε και αποσπάστηκε με έξι, 35-29, στα μισά της δεύτερης περιόδου. Η Εθνική έφτασε και στο +8 (37-29) με το πρώτο καλάθι του Γουόκαπ, ωστόσο με τα μακρινά σουτ του Μ. Ντρέζνιακ και το γκολ-φάουλ του Ζούμπατς οι Κροάτες πλησίασαν στον πόντο, 39-40, ενάμιση λεπτό πριν το ημίχρονο. Μετά το τάιμ άουτ του Σπανούλη, όμως, η ελληνική ομάδα αντέδρασε και με τρίποντο του Παπανικολάου πήγε στα αποδυτήρια με διαφορά έξι πόντων, 45-39. Σε ένα πρώτο μέρος, που η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό, εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό ή να σκοράρει κοντά στο καλάθι, αλλά ευτύχησε να μετρά 8/15 τρίποντα. Οι Κροάτες, ωστόσο, με πολύ παιχνίδι από το ποστ και αρκετά μεγάλα σουτ είχαν καταφέρει να φθείρουν αρκετά την ελληνική ομάδα, που είχε 11 φάουλ έναντι μόλις 5.



Γουόκαπ και Καλάθης οδήγησαν την Ελλάδα για πρώτη φορά στο +9 με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (50-41). Σάριτς και Ντρέζνιακ επέτρεψαν στην Κροατία να μειώσει στους τέσσερις (52-48), ενώ μετά το τρίτο τρίποντο του Καλάθη ακολούθησε το τρίτο φάουλ του Αντετοκούνμπο στα μισά της περιόδου. Ο Νικ ήταν on fire και διαμόρφωσε με δύο φλόουτερ και μία ασίστ το 62-50, ενώ ο Giannis «έγραψε» με ένα από τα πολλά του σουτ μέσης απόστασης στο ματς το 64-50.



Η ελληνική άμυνα συνέχισε την εξαιρετική της δουλειά, ο Καλάθης ήταν απολαυστικός με την Εθνική να διατηρεί τη διαφορά σταθερά σε διψήφια επίπεδα (68-55) και να χάνει πολλές ευκαιρίες να τελειώσει… πρόωρα το παιχνίδι. Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη σκυτάλη γράφοντας το 72-60 στο τετράλεπτο πριν το φινάλε. Το τρίποντο του Παπαγιάννη στα 2:48 πριν το τέλος έμοιαζε με ταφόπλακα στα όνειρα των Κροατών διαμορφώνοντας το 75-62. Η «επίσημη αγαπημένη» διαχειρίστηκε με ασφάλεια το προβάδισμα στον εναπομείναντα χρόνο με τον Greek Freak να γράφει το 77-65 με 1:08 να απομένουν και με τρίποντο με ταμπλό (!) να αποτελειώνει τους Κροάτες για το 80-67.



Δεκάλεπτα: 22-22, 45-39, 66-53, 80-69

