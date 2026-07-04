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Οριοθετήθηκε η φωτιά πλησίον του κτήματος Νάσιουτζικ στην Παλλήνη - Εστάλη 112 στους κατοίκους

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της

UPDATE: 13:13
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φωτιά

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου πλησίον του κτήματος Νάσιουτζικ, δίπλα στην CANDIA STROM, στην Παλλήνη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά Σπάτα
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