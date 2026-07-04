Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου πλησίον του κτήματος Νάσιουτζικ, δίπλα στην CANDIA STROM, στην Παλλήνη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον Λεωφόρου Σπατών στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλλήνη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Πηγή: skai.gr

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