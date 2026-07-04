Ισπανία: Η πυρκαγιά κοντά στην Κόστα Μπράβα έχει ήδη κάψει 22.000 στρέμματα

Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα, στη βορειοανατολική Ισπανία, τέθηκε υπό μερικό έλεγχο σήμερα, όμως έχει ήδη μετατρέψει σε στάχτες 22.000 στρέμματα γης σε αυτήν τη παραθαλάσσια ζώνη της Καταλονίας, χωρίς να έχει προκαλέσει τραυματισμούς, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

«Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας σχεδόν το 70% του δεξιού μετώπου της πυρκαγιάς και διατηρούν τον στόχο σταθεροποίησης της κατάστασης πριν από την αλλαγή του ανέμου που προβλέπεται για σήμερα το μεσημέρι», ανέφερε η καταλανική πυροσβεστική υπηρεσία σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί.

«Η φωτιά, που πιθανόν προκλήθηκε από αμέλεια, έχει κάψει περίπου 22.000 στρέμματα δασικής κυρίως βλάστησης», διευκρίνισαν, προσθέτοντας πως έχει επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε επτά κοινότητες της περιοχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες κοντά στην κοινότητα Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορντά, πλησίον της Ζιρόνας, σε απόσταση περίπου 20 χλμ από τις ακτές της Μεσογείου.

«Απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή», επισημαίνουν οι πυροσβέστες.

Περίπου 400 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον αρχιπύραρχο Νταβίντ Μπορέλ, «προτεραιότητα παραμένει η προστασία του πληθυσμού».

FUERTES INCENDIOS EN ESPAÑA



Incendios en la Costa Brava, España. Esto ha obligado a desplegar brigadas terrestres y aéreas para intentar contener las llamas. pic.twitter.com/Z9OsnPPiZn — México Ahora (@AhoraMex) July 4, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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