Πάπας από Λαμπεντούζα: Από εδώ είναι σαφέστερο το τεράστιο κάλεσμα που απευθύνει το μεταναστευτικό στην Ευρώπη

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στη Λαμπεντούζα, ένα νησί που στη μνήμη και στη συνείδηση των Ευρωπαίων και των Ιταλών είναι στενότατα συνδεδεμένο με το προσφυγικό και με το μεταναστευτικό.

«Από το τελευταίο αυτό σημείο της Ευρώπης στη Μεσόγειο, είναι σαφέστερο το τεράστιο κάλεσμα που το μεταναστευτικό απευθύνει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες», τόνισε ο ποντίφικας, απευθυνόμενος στους κατοίκους του μικρού αυτού νησιού, το οποίο βρίσκεται νότια της Σικελίας.

Τον πάπα υποδέχθηκαν οι τοπικές αρχές, κληρικοί, το σύνολο των κατοίκων και μετανάστες. Μόλις έφτασε, ο Λέων επισκέφθηκε το κοιμητήριο όπου έχουν ταφεί μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τον διάπλου της Μεσογείου. Ο βορειοαμερικανός ποντίφικας προσευχήθηκε και άφησε άσπρα και κίτρινα τριαντάφυλλα πάνω στους τάφους.

«Η Ευρώπη διαθέτει μοναδικές δυνατότητες, οι οποίες προέρχονται από την Ιστορία και τον πολιτισμό της. Υπάρχει και μια ανάλογου μεγέθους ευθύνη. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της θεσμικού της συστήματος, η Ευρώπη είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή με οργανικό τρόπο, εντάσσοντας την παροχή πρώτης βοήθειας σε ένα στρατηγικό, μακρόπνοο σχέδιο. Ο στόχος είναι οι μετανάστες να τύχουν υποδοχής, ένταξης και προστασίας, αλλά και να στηριχθεί η ανάπτυξη, ώστε κανείς να μην αναγκάζεται να μεταναστεύει», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Αυτές τις ημέρες, στο κέντρο παραμονής μεταναστών και προσφύγων της Λαμπεντούζα, βρίσκονται 136 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 51 ασυνόδευτα ανήλικα. Μια αντιπροσωπεία περίπου είκοσι μεταναστών (μεταξύ των οποίων και ένα αγοράκι τριών ετών από την Ερυθραία) πρόκειται να συναντήσει τον Λέοντα στον μώλο του νησιού, ο οποίος από σήμερα θα μετονομαστεί σε «μώλο πάπας Φραγκίσκος». Ο Αργεντινός πάπας είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στο μικρό αυτί νησί, το 2013 λίγο μετά την εκλογή του.

«Ο Θεός είναι για όλους μας ένα ασφαλές λιμάνι, κάθε χριστιανική κοινότητα καλείται να αντικατοπτρίσει την πραγματικότητα αυτή σε μια επίγεια διάσταση. Ας μην στερηθείτε ποτέ την πνοή της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης» υπογράμμισε ο Λέων, απευθυνόμενος στους κατοίκους της Λαμπεντούζα και της Λινόζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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