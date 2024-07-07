Η Ελλάδα νίκησε την Κροατία στον τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά στο ΣΕΦ και θα βρεθεί για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.



Η Εθνική μας ομάδα θα πάει στη Γαλλία και εκεί αναμένεται να αντιμετωπίσει την Αυστραλία, τον Καναδά και τον νικητή του Ισπανία-Μπαχάμες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής

Το Μπάσκετ Ανδρών στουςθα ξεκινήσει τοκαι θα ολοκληρωθεί δύο εβδομάδες μετά, το Σάββατο 10 Ιουλίου. Η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί στη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί στοΕλλάδα - Καναδάς (22:00)Νικητής Προολυμπιακού Ισπανίας - Ελλάδα (12:00)Αυστραλία - Ελλάδα (14:30)

