Το πρόγραμμα της Εθνικής Eλλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Δείτε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στον όμιλό της στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Αυτός είναι ο όμιλος της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Ελλάδα νίκησε την Κροατία στον τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά στο ΣΕΦ και θα βρεθεί για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Εθνική μας ομάδα θα πάει στη Γαλλία και εκεί αναμένεται να αντιμετωπίσει την Αυστραλία, τον Καναδά και τον νικητή του Ισπανία-Μπαχάμες.



Το Μπάσκετ Ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα ξεκινήσει το Σάββατο 27 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί δύο εβδομάδες μετά, το Σάββατο 10 Ιουλίου. Η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί στη Λιλ, ενώ η συνέχεια θα δοθεί στο Παρίσι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής

Σάββατο 27 Ιουλίου

Ελλάδα - Καναδάς (22:00)

Τρίτη 30 Ιουλίου

Νικητής Προολυμπιακού Ισπανίας - Ελλάδα (12:00)

Παρασκευή 2 Αυγούστου

Αυστραλία - Ελλάδα (14:30)
