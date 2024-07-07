Η Ελλάδα νίκησε την Κροατία στον τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά στο ΣΕΦ και θα βρεθεί για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η Εθνική μας ομάδα θα πάει στη Γαλλία και εκεί αναμένεται να αντιμετωπίσει την Αυστραλία, τον Καναδά και τον νικητή του Ισπανία-Μπαχάμες.
Το Μπάσκετ Ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα ξεκινήσει το Σάββατο 27 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί δύο εβδομάδες μετά, το Σάββατο 10 Ιουλίου. Η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί στη Λιλ, ενώ η συνέχεια θα δοθεί στο Παρίσι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής
Σάββατο 27 Ιουλίου
Ελλάδα - Καναδάς (22:00)
Τρίτη 30 Ιουλίου
Νικητής Προολυμπιακού Ισπανίας - Ελλάδα (12:00)
Παρασκευή 2 Αυγούστου
Αυστραλία - Ελλάδα (14:30)
Πηγή: sport-fm.gr
