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«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένη η Έλενα Γαλύφα

Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ. Στην εκπομπή ανοίγουν επίσης τον φάκελο «κουνούπια», αλλά και το θέμα του θυμού στα social media

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Κεφαλογιάννης

Εκτιμάται ότι ένας στους πέντε ενήλικες θα εμφανίσει διαταραχές φωνής και στην εκπομπή «Ζω Καλά» μιλάμε για όσα πράγματα κάνουμε λάθος με τη φωνή μας, ώστε να τα διορθώσουμε. 

Καλεσμένη είναι η fashion expert- creative director Έλενα Γαλύφα, η οποία μιλάει για το πρόβλημα στη φωνή της που την οδήγησε στο χειρουργείο. 

Επίσης, στην εκπομπή, συζητάμε για τα κουνούπια αλλά και για τον θυμό στα social media. 

«Ζω Καλά»
Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ζω Καλά Μιχάλης Κεφαλογιάννης ΣΚΑΪ τηλεόραση
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