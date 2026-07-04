Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε σήμερα Σάββατο, λίγο μετά τις 12.30, κοντά στον οικισμό Βασιλικά στην Κέρκυρα.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, Εθελοντές και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε και στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Έσβησε άμεσα η πύρινη εστία στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Πηγή: skai.gr

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