Σάμος: Ναυάγιο με αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή της Μεσαριάς - Η τουρκική ακτοφυλακή περισυνέλεξε 34 άτομα

Συναγερμός σήμανε στη Σάμο από χθες στις 10.30 το βράδυ, όταν οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ναυαγίου σκάφους με αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή Μεσαριάς, προς την πλευρά της Τουρκίας.

'Αμεσα διαδραματίστηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια - βορειοανατολικά του Καρλοβάσου στη Σάμο.

Όπως έγινε γνωστό, η τουρκική ακτοφυλακή περισυνέλεξε 34 άτομα ενώ αγνοούνται τρία έως και έξι άτομα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία περιπολικά σκάφη του λιμενικού, διασωστικό σκάφος «'Αλμπατρος» της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, καθώς και ελικόπτερο Super Puma.

Παράλληλα, διεξήχθησαν συντονισμένες έρευνες και από ξηράς, με δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας κατά μήκος της ακτογραμμής. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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