Hellenic Train: Φωτιά κοντά στις γραμμές του Προαστιακού - Δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιημένες

Σε προσωρινή διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου η Hellenic Train και ο Διαχειριστής Υποδομής, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά σε τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου.

Με εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΟΣΕ, η κυκλοφορία των συρμών ανεστάλη πλήρως από τις 12:10 στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης του έργου της κατάσβεσης.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας επιβατών και πυροσβεστικών δυνάμεων, αποφασίστηκε και η διακοπή της ηλεκτροδότησης στη γραμμή Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.

Λόγω της διακοπής, δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες έχουν ακινητοποιηθεί σε σταθμούς της διαδρομής τους: η αμαξοστοιχία 1312 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον σταθμό των Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία 1313 (Κιάτο – Πειραιάς) έχει σταθμεύσει στον σταθμό της Νέας Περάμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.