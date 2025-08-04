«Κλείδωσε Χολμς ο Παναθηναϊκός αλλά…», τι ισχύει

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Ρισόν Χολμς για διετές συμβόλαιο, μετά την αποτυχία της υπόθεσης Βαλαντσιούνας. Ο 32χρονος σέντερ, με εμπειρία σε πέντε ομάδες του NBA, θεωρείται έτοιμος να καλύψει το κενό στη ρακέτα και να προσφέρει λύσεις στη φροντ λάιν των «πράσινων». Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, αφού ο παίκτης δίνει προτεραιότητα σε πιθανή πρόταση από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PAOPANTOU, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει πολύ καλά την υπόθεση και ο παίκτης είναι ο πρώτος στόχος για τη θέση του σέντερ. Μάλιστα αν ο παίκτης είχε αποφασίσει να έρθει στην Ευρώπη θα ήταν ήδη… «πράσινος». Ωστόσο περιμένει το ΝΒΑ αλλά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού προσπαθούν να τον «πείσουν» με δελεαστική προσφορά να μετακομίσει στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

