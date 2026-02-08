Άρης-ΠΑΟΚ: Ντέρμπι «φωτιά» στο Χαριλάου με διαφορετικούς στόχους

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για ακόμη ένα καυτό ντέρμπι, με τον Άρη να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (19:00, Νovasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη συνέχεια και για τους δύο.



Οι «κίτρινοι» μπαίνουν στο παιχνίδι με βασικό στόχο να διατηρηθούν στη μάχη για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η σεζόν δεν έχει εξελιχθεί όπως θα ήθελαν, η τετράδα έχει απομακρυνθεί και το Κύπελλο αποτελεί παρελθόν, ωστόσο στο γήπεδό τους παραμένουν σκληροί και ανταγωνιστικοί, μένοντας αήττητοι στα μεγάλα παιχνίδια κόντρα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Την προηγούμενη αγωνιστική ο Άρης επέστρεψε στα τρίποντα, επικρατώντας του Παναιτωλικού πιο άνετα από όσο δείχνει το 1-0 και κόντρα στον Δικέφαλο αναζητά την πρώτη νίκη στην έδρα του μετά από τις 29 Νοεμβρίου.



Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή, ωστόσο δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μόντσου, ο οποίος συνεχίζει στο Μεξικό, ενώ δεν αποκλείεται να συμπεριληφθούν στην αποστολή οι νεοφερμένοι Γκαρέ και Κουαμέ.



Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ... ταξιδεύει στο Χαριλάου με αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρο στόχο το τρίποντο. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με συνεχόμενες νίκες και σταθερή εικόνα, ανεξαρτήτως προσώπων στην ενδεκάδα.



Γεγονός που αποδείχθηκε περίτρανα στη Λεωφόρο, όπου ακόμα και εν τη απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, ήταν ανώτερος του Παναθηναϊκού και χάρη στο γκολ του Γιακουμάκη πήρε προβάδισμα ενόψει ρεβάνς στην Τούμπα.

Παραμένει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή έχοντας ματς λιγότερο και γνωρίζει πως κάθε απώλεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη μάχη του τίτλου, επομένως δεν αναμένονται πολλές αλλαγές από τον Ρουμάνο τεχνικό.



Πέρα από τον Κωνσταντέλια και τον Ιβανούσετς, ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα τραυματισμών, με τον Χόρχε Σάντσες που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου τον Γενάρη να αναμένεται να μπει στην αποστολή.



Πιθανές ενδεκάδες:



Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Γένσεν, Πέρεθ, Δώνης, Ντουντού, Μορόν.



ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Ζαφείρης, Τάισον, Γιακουμάκης.



Διαιτητής: Στέγκεμαν (Γερμανία)

Βοηθοί: Γκουνς, Μάιμπουμ

Τέταρτος: Κατικογιάννης

VAR: Σρέντερ, AVAR: Πέτερσεν

