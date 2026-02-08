Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός : Η breakout σεζόν και τα ελκυστικά νούμερα του Γιάγκουσιτς

Η ''σεζόν μεταγραφής '' προσέλκυσε τα βλέμματα του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» προχώρησαν σε μια κίνηση με ξεκάθαρο βλέμμα τόσο στο παρόν όσο ,κυρίως, στο μέλλον, αποκτώντας τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, έναν από τους πιο προβεβλημένους εκπροσώπους της νέας φουρνιάς του κροατικού ποδοσφαίρου. Η φετινή χρονιά αποτέλεσε το σημείο καμπής στην πορεία του, καθώς ήταν αυτή που τον καθιέρωσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark