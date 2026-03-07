Γιαννακόπουλος: «Όσο το σερί μεγαλώνει, η κούπα θα πλησιάζει - Να διώξω αυτούς που έχουν φέρει Ευρωλίγκα;»

Παρά τις απουσίες, ο Ολυμπιακός ήταν ψυχωμένος, άντεξε στην αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και πήρε την 11η σερί νίκη του (86-80) σε ντέρμπι της Euroleague, βάζοντας σε δύσκολη θέση τους «πράσινους».

Μετά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση μέσω story στο Instagram, εκφράζοντας την πίστη του στην ομάδα και την αισιοδοξία του για τη συνέχεια της σεζόν.

Συγκεκριμένα, έγραψε «όσο το σερί θα μεγαλώνει, τόσο η κούπα θα πλησιάζει», ενώ στη συνέχεια ανέφερε σε βίντεο τα εξής, απαντώντας σε διάφορους φίλους του Παναθηναϊκού που του έστειλαν μήνυμα:

«Ως συνήθως, μετά από ήττες θα μιλήσω εγώ. Μετά από νίκες δεν χρειάζεται, μιλάνε οι άλλοι. Να τα ξαναπούμε γιατί μάλλον τα έχουμε ξεχάσει. Με την προστακτική δεν τα πάω καλά.

Η προστακτική αλλού. Δεύτερον, διώξε τον έναν, διώξτε τον άλλον. Ανθρώπους που έχουν φέρει Ευρωλίγκα και σε έχουν πάει στο επόμενο Final 4. Αυτά αλλού. Να συνεννοούμαστε.

Ναι ρε, δεν παίζουμε καλά. Θα παίξουμε όμως καλά. Και να μην παίξουμε καλά. Δεν στηρίζετε; Διώξε, κάνε, δείξε; Αλλά και καλά θα παίξουμε και την κούπα θα πάρουμε. Και θα 'ναι για τους Παναθηναϊκούς μόνο».



