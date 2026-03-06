Ο νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, μίλησε στη NOVA από το ΣΕΦ -όπου βρέθηκε για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός της 30ής αγωνιστικής- και τοποθετήθηκε για το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τις ομάδες: Aν η διοργάνωση θα συνεχίσει με το σύστημα «όλοι εναντίον όλων» ή αν θα επιστρέψει στο παλιό φορμάτ των ομίλων.

Ο Ισπανός παράγοντας ξεκαθάρισε πως ακόμη δεν υπάρχει τελική απόφαση, καθώς η Λίγκα εξετάζει όλα τα δεδομένα πριν καταλήξει στο μοντέλο που θα εφαρμοστεί από τη νέα χρονιά.

«Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Είναι κάτι που το δουλεύουμε. Θέλουμε να δούμε τη δυναμική των ομάδων και τι συμφέρει τη διοργάνωση. Μέχρι τα μέσα Απριλίου θα αποφασίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

