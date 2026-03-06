Η στάση ενός «απολιτίκ» σταρ - Τι σημαίνει η παρουσία του Μέσι δίπλα στον Τραμπ

Με τη βοήθεια μιας λαμπερής, ροζ μπάλας ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέσι πέρασε ακόμη ένα προσωπικό του όριο με την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο.

Μέχρι την Πέμπτη, ο παγκόσμιος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου ήταν εξίσου επιδέξιος στο να αποφεύγει αμυντικούς στο γήπεδο όσο και πολιτικούς ηγέτες, ειδικά εκείνους στην πατρίδα του, την Αργεντινή. Υπήρχαν ερωτήματα για το αν θα εμφανιζόταν καν μαζί με την υπόλοιπη Ίντερ Μαϊάμι για να γιορτάσουν την κατάκτηση του MLS Cup στον Λευκό Οίκο.

Καθώς η ομάδα συγκεντρωνόταν στην αίθουσα, εκείνος δεν βρισκόταν ανάμεσά τους. Αντίθετα, μπήκε συνοδεύοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump) και τον ιδιοκτήτη της ομάδας Χόρχε Μας Σάντος, και αργότερα χάρισε στον Τραμπ τη στολισμένη μπάλα.

Αν και ο Μέσι παρέμεινε σιωπηλός καθ' όλη τη διάρκεια, η εμφάνισή του φάνηκε να λέει πολλά για έναν παίκτη του οποίου οι πολιτικές πεποιθήσεις καλύπτονταν σε μεγάλο βαθμό από μυστήριο.

Όταν η Αργεντινή, με αρχηγό τον Μέσι, κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022, η ομάδα αρνήθηκε να πάει στην Casa Rosada (Ροζ Οίκος) του τότε προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες. Ο σημερινός πρόεδρος της Αργεντινής -και σύμμαχος του Τραμπ- Χαβιέρ Μιλέι έχει επαινέσει δημόσια τον Μέσι, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να εξασφαλίσει μια κοινή δημόσια εμφάνιση ή έστω μια φωτογραφία. Πριν από ένα χρόνο, ο Μέσι προσκλήθηκε από την κυβέρνηση του τότε προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για να του απονεμηθεί το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, αλλά δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Η επίσκεψη του Μέσι εκπλήσσει ορισμένους

Στην Αργεντινή, η επίσκεψη προκάλεσε έκπληξη, ακόμη και απογοήτευση, ιδιαίτερα μεταξύ εκείνων που εκτιμούσαν τον αρχηγό της εθνικής ομάδας επειδή δεν ανακατευόταν στην πολιτική, ένα χαρακτηριστικό που τον διέκρινε από τον προκάτοχό του, Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ωστόσο, ο Kirk Bowman, καθηγητής στη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων Sam Nunn του Georgia Tech, που μελετά το ποδόσφαιρο και την πολιτική στη Λατινική Αμερική, δεν εκπλήσσεται από την επίσκεψη του Μέσι.

«Είναι πολύ προσηλωμένος στο "μακροπρόθεσμο" στην καριέρα του, τόσο ως παίκτης όσο και ως κάποιος που διαθέτει μια πολύ ισχυρή ομάδα που χτίζει πλούτο σε βάθος χρόνου», δήλωσε ο Bowman, αναφερόμενος στις πολυάριθμες επενδύσεις του - συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του στην ίδια την Ίντερ Μαϊάμι.

«Είναι επίσης πολύ ισχυρά ενσωματωμένος στην κοινότητα του Μαϊάμι, η οποία είναι πολύ πιο συντηρητική ως ποδοσφαιρική κοινότητα σε σχέση με άλλα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε ο Bowman.

Ο Μέσι στάθηκε στο πλευρό του Τραμπ καθώς ο πρόεδρος έκανε σχόλια για το Ιράν, την Κούβα και τη Βενεζουέλα. Στο τέλος, ο αστέρας του ποδοσφαίρου πρόσφερε κάποια χειροκροτήματα.

Οι υποστηρικτές του Μέσι τον υπερασπίστηκαν λέγοντας ότι δεν μιλάει άπταιστα αγγλικά, μια αντίληψη που ο Bowman λέει ότι χρησιμεύει ως «ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας του brand του».

Εκπρόσωποι της Ίντερ Μαϊάμι και του Μέσι δεν απάντησαν στα αιτήματα του Associated Press για σχολιασμό της επίσκεψης, αν και ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Χαβιέρ Μασκεράνο, ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των ΜΜΕ την Παρασκευή.

«Νόμιζα ότι θα μιλούσαμε για ποδόσφαιρο, αλλά μάλλον δεν είμαι τυχερός. Ακολουθούσαμε το πρωτόκολλο που αποτελεί πρακτικά παράδοση για μια ομάδα να επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο όταν αναδεικνύεται πρωταθλήτρια», δήλωσε ο Μασκεράνο.

Είπε ότι η ομάδα πέρασε μερικές ώρες στον Λευκό Οίκο και ότι η «επαφή με τον Τραμπ ήταν αυτή που είδατε στην τηλεόραση και όχι πολύ περισσότερα από αυτό».

Μαραντόνα, Μπαρτσελόνα, La Garganta Poderosa και... Σαουδική Αραβία

Η εικόνα του Μέσι με τον Τραμπ οδήγησε ορισμένους οπαδούς να επικαλεστούν την αντιαμερικανική στάση του εκλιπόντος Μαραντόνα, του άλλου μεγάλου ποδοσφαιρικού ειδώλου της Αργεντινής. Ο αρχηγός της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1986 ήταν ενεργός υποστηρικτής ηγετών όπως ο Φιντέλ Κάστρο και ο Ούγκο Τσάβες. Είχε μάλιστα την εικόνα του αντάρτη Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα σε τατουάζ σε ένα από τα μπράτσα του.

Ο Μέσι, αντίθετα, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σιωπηλός για ζητήματα στις διάφορες χώρες που έζησε, είτε στην Αργεντινή, την Ισπανία, τη Γαλλία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, από την εφηβεία του έως την αποχώρησή του το 2021, συνέπεσε με μια πολιτικά φορτισμένη περίοδο στην Ισπανία, όταν το αυτονομιστικό κίνημα της Καταλονίας απείλησε σοβαρά να αποσχίσει τη βορειοανατολική περιοχή από το υπόλοιπο έθνος. Ο Μέσι, ωστόσο, απέφυγε οποιαδήποτε πολιτική δήλωση υπέρ ή κατά της προσπάθειας ανεξαρτησίας, η οποία στο αποκορύφωμά της δίχασε στα δύο τους 5 εκατομμύρια ψηφοφόρους της Καταλονίας.

Ήξερε επιδέξια πώς να διατηρεί το στάτους του ως είδωλο των διχασμένων οπαδών της Μπάρτσα, περιοριζόμενος στο να σκοράρει γκολ και να κερδίζει τίτλους. Μπορούσε να ακουστεί να φωνάζει «Visca Barça y visca Catalunya!» («Ζήτω η Μπάρτσα και ζήτω η Καταλονία») κατά τους εορτασμούς ενός τίτλου, αλλά το σύνθημα ήταν αρκετά σύνηθες για τους παίκτες και στερούνταν σε μεγάλο βαθμό πολιτικών αποχρώσεων.

Κατά τα άλλα, δεν μιλούσε την τοπική καταλανική γλώσσα, αλλά είχε μόνο καλά λόγια να πει για την πόλη στην οποία μετακόμισε όταν ήταν 13 ετών. Σε συνέντευξή του στο καταλανικό τηλεοπτικό κανάλι Tv3 το 2024, ο Μέσι δήλωσε ότι «τα παιδιά του είναι Καταλανοί» και ότι «νιώθω ότι είμαι από τη Βαρκελώνη».

Μερικά ψήγματα πολιτικών τάσεων φάνηκαν σε συνεντεύξεις το 2011 και το 2020 στο La Garganta Poderosa, ένα αργεντίνικο περιοδικό της αριστεράς. Στην πρώτη συνέντευξη, ο Μέσι μίλησε θετικά για τον Γκεβάρα, και στη δεύτερη, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, αποκάλεσε την ανισότητα ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα της κοινωνίας.

Συνολικά, ωστόσο, είναι απίθανο ο Μέσι να εισχωρήσει περαιτέρω στην πολιτική, λέει ο Bowman.

«Δεν νομίζω ότι νιώθει πραγματικά άνετα να είναι πολιτικοποιημένος, αλλά δεν νιώθει άβολα να χρησιμοποιείται στην πολιτική εφόσον το καθαρό όφελος είναι θετικό», είπε.

Ο Bowman επεσήμανε το εμπορικό συμβόλαιο του Μέσι με τον οργανισμό τουρισμού της Σαουδικής Αραβίας και τις κατηγορίες για «sportswashing» που ακολούθησαν. Σύγκρινε επίσης την προσέγγιση του Μέσι με τη συνήθη «ρήτρα αμαύρωσης» του βασιλείου.

«Πιστεύω ότι ο Μέσι αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο», είπε ο Bowman. «Θα συμμετέχει σε πράγματα εφόσον αυτά δεν αμαυρώνουν το Brand Messi».

Πηγή: skai.gr

