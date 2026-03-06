Αλύγιστος Ολυμπιακός έβαλε τον Παναθηναϊκό με την πλάτη στον τοίχο

Κυρίαρχος στα ευρωπαϊκά ντέρμπι ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο κατάμεστο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της Euroleague, παίρνοντας το 11ο συνεχόμενο ροζ φύλλο στα ματς «αιωνίων» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Πλέον, οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στο 19-10 και έβαλαν ακόμη πιο ισχυρές βάσεις για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Aπό την άλλη, οι «πράσινοι» έπεσαν στο 16-14 και πλέον μπλέκουν για τα καλά ακόμη και για τη 10άδα!

Παρά τις κομβικές απουσίες των Τόμας Γουόκαπ, Σάσα Βεζένκοφ και Μόντε Μόρις, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν πολύ καλύτερα στο ματς, κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο και έφτασαν μέχρι και στο +17 (36-19) κόντρα σε ένα πολύ αρνητικό «τριφύλλι» σε αυτό το διάστημα.

Παρόλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε την αντεπίθεσή του και κατάφερε να «ροκανίσει» τη διαφορά και να πλησιάσει στο καλάθι, αν και ποτέ δεν ισοφάρισε ούτε πέρασε μπροστά. Ο Ολυμπιακός άντεξε, διατήρησε το προβάδισμα και πήρε αυτή τη σπουδαία νίκη.

Για τους νικητές, πρώτος σκόρερ με 13 πόντους ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ εκπληκτική εμφάνιση έκανε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 12 πόντους και 3 ριμπάουντ. Από 10 πόντους μέτρησαν οι Νιλικίνα, Γουόρντ και Τζόζεφ, που έδωσαν όλοι το κάτι παραπάνω. Από πλευράς Παναθηναϊκού, 20 πόντους είχε ο Κέντρικ Ναν (6 λάθη), ενώ 14 πόντους μαζί με 7 ριμπάουντ είχε ο εξαιρετικός Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Στην επόμενη αγωνιστική τους υποχρέωση για τη Euroleague, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από την Παρί (10/03, 21:45), ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Ζάλγκιρις (12/03, 22:00).

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε από τον Χουάντσο με επιθετικό ριμπάουντ και τελείωμα από κοντά (0-2), ενώ ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων για το 3-2. Παπανικολάου και Όσμαν αντάλλαξαν τρίποντα (6-5), με τον Χολμς να βάζει χουκ για το 6-7. Ο Μιλουτίνοφ με κάρφωμα έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό, αλλά ο Χουάντσο με λέι απ το πήρε αμέσως πίσω για το 8-9. Ο Σέρβος ψηλός των γηπεδούχων ευστόχησε σε δύο βολές (10-9), ενώ ο Πίτερς έβαλε τρίποντο για το 13-9. Ο Γκραντ έδωσε γρήγορη λύση από μέση απόσταση (13-11), όμως ο ανίκητος Μιλουτίνοφ έγραψε το 15-11 από κοντά. Ο Ντόρσεϊ κέρδισε τρεις βολές και έβαλε τις δύο (17-11), ενώ ο Γκραντ πήγε στο καλάθι και έγραψε το 17-13. Ο Τζόζεφ μπήκε και σκόραρε με λέι απ μετά από επιθετικό ριμπάουντ (19-13), ενώ με μία βολή έγραψε το 20-13 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο ΜακΚίσικ έκλεψε την μπάλα από τον Σορτς και έτρεξε στον αιφνιδιασμό (22-13), πριν σκοράρει με λέι απ για το 24-13. Ο Ρογκαβόπουλος έλυσε τον… γόρδιο δεσμό για τους φιλοξενούμενους μετά από επιθετικό ριμπάουντ (24-15), με τον Γουόρντ να σκοράρει με τον ίδιο τρόπο για το 26-15. Ο Νιλικίνα ευστόχησε σε τρίποντο (29-15), ενώ ο Φουρνιέ με φλόουτερ έγραψε το 31-15. Ο Χουάντσο έδωσε λύση μετά από ασίστ του Σλούκα στον Παναθηναϊκό (31-17), με τον Ναν να σκοράρει το πρώτο του καλάθι με δύσκολο φλόουτερ για το 31-19. Ο Μιλουτίνοφ πήρε την ωραία ασίστ από τον Γουόρντ (33-19), ενώ ο Νιλικίνα έβαλε ακόμη ένα τρίποντο για το 36-19. Ο Χουάντσο απάντησε από τη γωνία (36-22), ενώ ο Μιλουτίνοφ με χουκ έγραψε το 38-22. Ο Όσμαν σκόραρε με λέι απ στο τρανζίσιον μετά από κλέψιμο του Γκραντ (38-24), ενώ μετά από καλή άμυνα του Χουάντσο ο Ναν βρήκε καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο για το 38-26. Ο Όσμαν μείωσε ακόμη περισσότερο για τον Παναθηναϊκό, διαμορφώνοντας το 40-29 του ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ναν μείωσε με γκολ φάουλ σε μονοψήφια διαφορά μετά από ώρα (40-32). πριν ευστοχήσει σε τρίποντο για το 40-35. Ο Πίτερς έδωσε λύση με δύο βολές μετά από κερδισμένο αντιαθλητικό (42-35), με τους Παπανικολάου και Χολμς να πετυχαίνουν από ένα γκολ φάουλ, αλλά να χάνουν τις βολές τους, διαμορφώνοντας το 44-39. Ο Νιλικίνα έβαλε πολύ δύσκολο σουτ (46-39), με τον Φουρνιέ να κάνει ξανά διψήφια τη διαφορά, γράφοντας το 49-39. Ο Χουάντσο έδωσε σημαντική λύση με τρίποντο, ενώ ο Μήτογλου έκανε το ίδιο για το 49-45. Ο Ναν έκανε ασίστ στον Όσμαν που σκόραρε με λέι απ, με τον Πίτερς να ευστοχεί δίνοντας ανάσα στον Ολυμπιακό για το 51-47. Ο Παπανικολάου έβαλε πολύ σημαντικό τρίποντο (54-47), με τον Όσμαν να βάζει δύο βολές για το 54-49. Ο Χέιζ-Ντέιβις έφερε το ματς στο καλάθι (54-52), με τον Τζόζεφ να σκοράρει με επιθετικό ριμπάουντ για το 56-52. Ο Γουόρντ έβαλε λέι απ στο τρανζίσιον (58-52), με τον Σλούκα να βάζει δύο σουτ από τη γραμμή για το 58-54. Ο Χουάντσο με φόλοου έφερε ξανά το ματς στο καλάθι (58-56) πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR:

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ναν και ο Τζόζεφ αντάλλαξαν από ένα τρίποντο για το 61-59. Ο ΜακΚίσικ κέρδισε βολές και τις έβαλε, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις κάρφωσε μετά από επαναφορά για το 63-61. Ο Τζόουνς απάντησε με τον ίδιο τρόπο (65-61), με τον Τζόζεφ να βάζει 2/2 βολές για το 67-61. Ο Ναν έβαλε πολύ δύσκολο καλάθι σε λήξη χρόνου (67-63), ενώ ο Ντόρσεϊ με τυχερό σουτ έβαλε τρίποντο για το 70-63. Ο Χέιζ-Ντέιβις απάντησε με πολύ δύσκολο φάουλ (70-66), όμως ο Ντόρσεϊ έβαλε μεγάλο σουτ για το 73-66. Μετά από κλέψιμο του Ολυμπιακού, ο Γουόρντ κάρφωσε στο τρανζίσιον και έγραψε το 75-66. Ο Ναν έδωσε ανάσα στον Παναθηναϊκό (75-69), ενώ Χέιζ-Ντέιβις και ΜακΚίσικ σκόραραν για το 77-71. Ο Γκραντ πήγε στη γραμμή και τις έβαλε (77-73), με τον ΜακΚίσικ να ευστοχεί σε δύο από την πλευρά του για το 79-73. Ο Όσμαν συνέχισε με δύο δικές του βολές (79-75), με τον Νιλικίνα να απαντάει για το 81-75. Ο Ναν πήγε μέχρι το λέι απ (81-77), με τον Γουόρντ να απαντάει αμέσως για το 83-77. Ο Ναν έκανε βήματα σε κομβική φάση και ο Ολυμπιακός πήρε τη σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 40-29, 58-56, 86-80

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.