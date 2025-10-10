Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιαννακόπουλος και Λεσόρ αποθέωσαν τον Ναν για το buzzer beater του

Πώς σχολίασαν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Ματίας Λεσόρ το μεγάλο νικητήριο καλάθι του Κέντρικ Ναν για τον Παναθηναϊκό AKTOR απέναντι στην Μπασκόνια

Ναν Γιαννακόπουλος

Ο Κέντρικ Ναν με ένα πολύ δύσκολο σουτ στην εκπνοή χάρισε στον Παναθηναϊκό AKTOR τη νίκη επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στον Αμερικανό «μπόμπερ» υποκλίθηκε όλη η μπασκετική Ευρώπη και δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Ματίας Λεσόρ.

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ αφού πόσταρε μια κοινή φωτογραφία τους από την ανανέωση συμβολαίου με το τραγούδι της Πέγκυς Ζήνα «Δεν θα πας πουθενά», ανέβασε και ένα… λήμμα της αγγλικής γλώσσας: Unfuckwithable: «Όταν είσαι ήρεμος με τον εαυτό σου και οτιδήποτε πει ή κάνει κάποιος άλλος δεν σε ενοχλεί και καμιά αρνητικότητα ή κανένα δράμα δεν σε αγγίζει». Κοινώς… δεν τα βάζεις μαζί του.

Ο δε Ματίας Λεσόρ, που παρακολούθησε το παιχνίδι τηλεοπτικά συνεχίζοντας στην Αθήνα το πρόγραμμά του για να επανέλθει από τον τραυματισμό του, σχολίασε για το καλάθι του Ναν: «(Το έβαλε) σαν να μην είναι τίποτα…»

Ναν

Λεσόρ

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Κέντρικ Ναν Ματίας Λεσόρ Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark