Γιαννακόπουλος και Λεσόρ αποθέωσαν τον Ναν για το buzzer beater του

Ο Κέντρικ Ναν με ένα πολύ δύσκολο σουτ στην εκπνοή χάρισε στον Παναθηναϊκό AKTOR τη νίκη επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στον Αμερικανό «μπόμπερ» υποκλίθηκε όλη η μπασκετική Ευρώπη και δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Ματίας Λεσόρ.

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ αφού πόσταρε μια κοινή φωτογραφία τους από την ανανέωση συμβολαίου με το τραγούδι της Πέγκυς Ζήνα «Δεν θα πας πουθενά», ανέβασε και ένα… λήμμα της αγγλικής γλώσσας: Unfuckwithable: «Όταν είσαι ήρεμος με τον εαυτό σου και οτιδήποτε πει ή κάνει κάποιος άλλος δεν σε ενοχλεί και καμιά αρνητικότητα ή κανένα δράμα δεν σε αγγίζει». Κοινώς… δεν τα βάζεις μαζί του.

Ο δε Ματίας Λεσόρ, που παρακολούθησε το παιχνίδι τηλεοπτικά συνεχίζοντας στην Αθήνα το πρόγραμμά του για να επανέλθει από τον τραυματισμό του, σχολίασε για το καλάθι του Ναν: «(Το έβαλε) σαν να μην είναι τίποτα…»

