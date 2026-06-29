Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στην Ηλεία - Νέες εστίες από τους ισχυρούς ανέμους

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα του Δήμου Ήλιδας Αμαλιάδος.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Ωστόσο, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης & 18ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, καθώς και Εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με τη συνδρομή υδροφόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που έχει εκδώσει για σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Ηλεία έχει υψηλό κίνδυνο στην κατηγορία 3.

Παρά το γεγονός ότι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δημιουργούν συνεχώς κηλιδώσεις και νέες εστίες, οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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