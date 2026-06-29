Τουλάχιστον 130 εκατ. κάτοικοι στην Ευρώπη, κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σε σύγκριση με τους πάνω από 190 εκατομμύρια κατοίκους της Γηραιάς Ηπείρου που αφορούσε η πρόβλεψη αυτή χθες, Κυριακή.

Συνολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 269 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας), σε σύγκριση με τα πάνω από 380 εκατομμύρια χθες. Η ανάλυση αυτή του AFP βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένου σχεδόν του συνόλου της Ουγγαρίας, όπως και η Σερβία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Αυστρία, το νότιο τμήμα της Πολωνίας και το δυτικό της Ουκρανίας, αναμένεται να δει σήμερα τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Το ίδιο ισχύει για 30 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ιταλία, κυρίως στην πυκνοκατοικημένη κοιλάδα του Πάδου. Το νοτιοδυτικό τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου, που είναι συνηθισμένο σε μεγάλη ζέστη, θα επηρεαστεί επίσης.

Κλιμακώνεται ο καύσωνας στη Γαλλία

Το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία από τα μέσα Ιουνίου άρχισε από χθες Κυριακή να υποχωρεί, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται, σύμφωνα με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, η επιστροφή του μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις αρμόδιες κρατικές αρχές «οι επιπτώσεις του στην υγεία και το περιβάλλον μόλις αρχίζουν», ενώ ταυτόχρονα οι υγειονομικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η πίεση στο νοσοκομειακό σύστημα θα μπορούσε να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες μετά τον καύσωνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο αριθμός των θανάτων έχει αυξηθεί σημαντικά κατά το τελευταίο δεκαήμερο σε σχέση με τον αριθμό των θανάτων κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στα άτομα άνω των 65 ετών, όπως ανακοίνωσε η κρατική υπηρεσία «Δημόσια Υγεία της Γαλλίας» (SpF), η οποία σημείωσε επίσης ότι κατά το τελευταίο δεκαήμερο υπήρξε αύξηση 40% στους θανάτους που συμβαίνουν στο σπίτι. Ο επικεφαλής του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο Νοσοκομείο Πομπιντού, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Παρισιού, Φιλίπ Ζιβέν, εκτίμησε χθες Κυριακή ότι αριθμός των νεκρών θα είναι «πιθανώς πολύ, πολύ βαρύς».

«Αύριο το πρωί, Δευτέρα, οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας, οι φροντιστές ηλικιωμένων και οι οικογένειες θα επιστρέψουν στην εργασία. Θα ανοίξουμε τις πόρτες μας και πιθανότατα θα ανακαλύψουμε άτομα σε πολύ κακή κατάσταση στο σπίτι, που δεν έχουν πιει τίποτα για τρεις ημέρες, που υποφέρουν από τη ζέστη ή που έχουν πεθάνει», είπε. Σύμφωνα ωστόσο με την υπουργό Υγείας της Γαλλίας Στεφανί Ριστ «πιθανότατα δεν θα δούμε την ίδια υπερβολική θνησιμότητα» όπως το 2003, που ο καύσωνας από μόνος του προκάλεσε τουλάχιστον 15.000 θανάτους.

Σύμφωνα εξάλλου με τους κλιματολόγους του World Weather Attribution το κύμα καύσωνα του τελευταίου δεκαημέρου είναι το πιο σοβαρό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη και συνδέεται ευθέως με την κλιματική αλλαγή.

Όπως επισημαίνουν η ζέστη θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω από μια «ψυχρή φούσκα» στον Ατλαντικό, σε μια τεράστια περιοχή κρύων υδάτων νότια της Ισλανδίας και της Γροιλανδίας.Μελέτες υποδηλώνουν ότι η φούσκα αυτή μεταβάλλει την τροχιά και την ταχύτητα του ατμοσφαιρικού ρεύματος, το οποίο σαρώνει την ήπειρο από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να ευνοήσουν τον σχηματισμό συστημάτων υψηλής πίεσης που λιμνάζουν πάνω από την Ευρώπη, όπως ο τρέχων «θόλος θερμότητας», αναφέρουν.

Στα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης, υπάρχουν φόβοι τόσο για τη διαδοχή των καυσώνων όσο και για τις αλυσιδωτές επιπτώσεις τους, οι οποίες είναι καταστροφικές για τη βιοποικιλότητα, τη γεωργία, τη στέγαση, τις υποδομές και την παραγωγή ενέργειας.

«Μεσοπρόθεσμα, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη», έχει ήδη προειδοποιήσει ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμανουέλ Μουλέν μιλώντας στις 20 Ιουνίου στο ραδιόφωνο France Inter. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί θα προεδρεύσει σήμερα μιας διυπουργικής συνάντησης κρίσης για «μια αρχική, ακριβή αξιολόγηση του τι λειτούργησε και τι όχι» ανέφερε εκπρόσωπος του. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν απορρίπτει τις αιτιάσεις σε βάρος των κυβερνήσεων του λέγοντας πρόσφατα ότι «εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουμε την οικολογική μετάβαση στις κατοικίες μας, στα δημόσια κτίρια μας, στις δημόσιες υποδομές μας».

«Αν υπάρχει μία χώρα στον κόσμο που έχει υποστηρίξει τον αγώνα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αυτή είναι η Γαλλία, με τη Συμφωνία του Παρισιού που υπογράφηκε το 2025», δήλωσες το ίδιο μήκος κύματος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. «Αν δεν το είχαμε κάνει, αν δεν το είχαμε συμπεριλάβει ως απαίτηση στις εμπορικές μας συμφωνίες, τα κύματα καύσωνα θα ήταν πιο πολλά και πιο συχνά» είπε.

Στην ηπειρωτική Γαλλία, όπου η ζέστη υποχωρεί, αλλά παραμένει η επαγρύπνηση για την υγεία, περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται επίσης να επηρεαστούν.

Στα Βαλκάνια

Ο αντίκτυπος του καύσωνα με ρεκόρ θερμοκρασιών που προκάλεσε εκατοντάδες πλεονάζοντες θανάτους και διατάραξε την καθημερινή ζωή στην Ευρώπη για πάνω από μια εβδομάδα, γίνεται σήμερα αισθητός στα Βαλκάνια, με αυξανόμενες ανησυχίες για την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Επίσης, υπάρχει προειδοποίηση ότι η ζέστη είναι πιθανόν να αυξηθεί ξανά από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας σε χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, που έφεραν το μεγαλύτερο βάρος τις τελευταίες ημέρες.

Στην Κροατία, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε κόκκινο συναγερμό σήμερα για περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ζάγκρεμπ και τους τουριστικούς προορισμούς του Σπλιτ και του Ντουμπρόβνικ.

Δεκάδες πυροσβέστες, συνεπικουρούμενοι από τέσσερα αεροπλάνα, έδιναν μάχη με τις φλόγες σε πυρκαγιά σε πευκοδάση στο τουριστικό νησί Βις στην Αδριατική, περίπου 55 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σπλιτ.

Στη γειτονική Σερβία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία RHMZ προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα.

Νοτιότερα, στην Αλβανία τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που έκαψε αρκετά στρέμματα θαμνώδους έκτασης και ελαιόδεντρων κοντά στο χωριό Κλος το σαββατοκύριακο.

Επιστήμονες δήλωσαν ότι ο καύσωνας, ο οποίος άρχισε στις 20 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, ενώ λόγω των υψηλών θερμοκρασιών διαταράχθηκε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υπέστησαν βλάβες υποδομές και προκλήθηκε υπερφόρτωση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Η Γαλλία ανέφερε 1.000 πλεονάζοντες θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα. Η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Γαλλίας ανέφερε ότι οι περισσότερες απώλειες που σχετίζονταν με τον καύσωνα αφορούσαν ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και προειδοποίησε ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

Σύμφωνα με επιστήμονες, το κύμα αυτό ζέστης θα ήταν «ουσιαστικά αδύνατο» χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, πράγμα που κατέστησε τις υψηλές θερμοκρασίες αυτήν την εβδομάδα στη διάρκεια της νύχτας 100 φορές πιθανότερες από ό,τι θα ήταν μόλις πριν από δύο δεκαετίες.

Αναμένεται και πάλι αύξηση της ζέστης δυτικά

Ο Λούκα Μερκάλι, ο πρόεδρος της Μετεωρολογικής Εταιρείας της Ιταλίας, δήλωσε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν ξανά από τις 5-6 Ιουλίου.

«Οι περιοχές που θα επηρεαστούν μοιάζουν σε γενικές γραμμές οι ίδιες όπως στο πρώτο κύμα, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας και σε κάποιο βαθμό της Βρετανίας», δήλωσε στο Reuters.

«Με την ακραία ζέστη, ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών αυξάνεται, αλλά βλέπουμε επίσης αρκετές καταιγίδες, πράγμα το οποίο προφανώς μετριάζει τον κίνδυνο αυτόν», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι αυτές έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα, άρα οι ποσότητες της βροχής μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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