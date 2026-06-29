Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς σε κέντρο νεότητας στο Στάντε της βόρειας Γερμανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Δύο άτομα έχουν συλληφθεί, εκ των οποίων το ένα θεωρείται ύποπτο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο BBC.

Από την επίθεση τραυματίστηκε επίσης ένας αριθμός ανθρώπων, ωστόσο η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για το κοινό.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες σχετικά με το πιθανό κίνητρο του δράστη σύμφωνα με το BBC.

Όλοι οι νεκροί ήταν ενήλικες και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, μεταδίδει η Bild. Οι ερευνητές άρχισαν να συλλέγουν στοιχεία και να ανακρίνουν μάρτυρες, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

BREAKING:



Five people have been killed in a mass shooting in the northern German town of Stade 🇩🇪



Police have arrested a male shooter.



The shooting took place near a youth facility.



A motive for the attack is still unknown. pic.twitter.com/nXBvT0ZZUs — Visegrád 24 (@visegrad24) June 29, 2026

Στο σημείο βρίσκεται μεγάλη δύναμη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές έχουν συμβουλεύσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Σημειώνεται ότι το Στάντε έχει πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκους και βρίσκεται δυτικά του Αμβούργου.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

Πηγή: skai.gr

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