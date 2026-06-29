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Πυροβολισμοί στη Γερμανία: 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - 2 συλλήψεις - Δείτε βίντεο

Υπάρχουν και τραυματίες - Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ύποπτος - Άγνωστο για την ώρα το κίνητρο του δράστη 

UPDATE: 15:54
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Γερμανία

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς σε κέντρο νεότητας στο Στάντε της βόρειας Γερμανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Δύο άτομα έχουν συλληφθεί, εκ των οποίων το ένα θεωρείται ύποπτο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο BBC. 

Από την επίθεση τραυματίστηκε επίσης ένας αριθμός ανθρώπων, ωστόσο η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για το κοινό.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες σχετικά με το πιθανό κίνητρο του δράστη σύμφωνα με το BBC. 

Όλοι οι νεκροί ήταν ενήλικες και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, μεταδίδει η Bild. Οι ερευνητές άρχισαν να συλλέγουν στοιχεία και να ανακρίνουν μάρτυρες, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Στο σημείο βρίσκεται μεγάλη δύναμη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές έχουν συμβουλεύσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Σημειώνεται ότι το Στάντε έχει πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκους και βρίσκεται δυτικά του Αμβούργου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γερμανία πυροβολισμοί Νεκροί
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